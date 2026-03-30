Mulher entra em condôminio e atropela quatro crianças que brincavam no local

247 - Uma mulher atropelou quatro crianças dentro de um condomínio residencial em Guarulhos, na noite de sábado (28). O caso foi registrado por câmeras de segurança e é investigado pela polícia.

As informações foram divulgadas pela CNN Brasil.De acordo com a Polícia Militar, uma das crianças permanece hospitalizada, enquanto as outras três vítimas foram socorridas por familiares e encaminhadas a unidades de saúde da região, onde recebem atendimento médico.

As imagens do circuito interno mostram o momento em que as crianças estavam sentadas na via interna do condomínio, quando um veículo — identificado como um Hyundai Tucson — se aproxima em baixa velocidade.

Ao perceberem a aproximação do carro, elas demonstram reação, mas acabam sendo atingidas. Uma das vítimas chegou a ficar presa sob o automóvel.Após o impacto, moradores correram para prestar socorro, e equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência.

A motorista foi levada ao distrito policial da cidade para prestar esclarecimentos e, posteriormente, liberada. As circunstâncias do atropelamento ainda estão sendo apuradas.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, o caso foi registrado como lesão corporal culposa — quando não há intenção de ferir — no 1º Distrito Policial de Guarulhos. A Polícia Civil de São Paulo segue conduzindo a investigação para esclarecer as responsabilidades e eventuais falhas que contribuíram para o acidente.