Niterói abre mil vagas em auxílio-moradia para universitários

247 - A Prefeitura de Niterói abriu nesta terça-feira (9) as inscrições para o terceiro edital do Programa Aluguel Universitário, que oferece mil novas vagas a estudantes de baixa renda matriculados em instituições públicas e privadas de ensino superior da cidade.

De acordo com a prefeitura do município, a iniciativa busca fortalecer a permanência estudantil por meio de apoio financeiro para moradia próxima à universidade. O programa já atende cerca de 1.200 alunos e concede subsídio mensal de R$ 700 para custear aluguel no Centro e nos bairros de São Domingos e São Lourenço. O edital completo foi publicado no Diário Oficial do Município. As inscrições seguem abertas até 29 de junho pela plataforma Colab e pelo site oficial do programa, niteroi.rj.gov.br/alugueluniversitario.

O prefeito Rodrigo Neves afirmou que a ampliação do programa responde a uma demanda concreta de estudantes que enfrentam dificuldades para seguir na universidade por falta de moradia adequada.

“Estamos ampliando o Aluguel Universitário porque acreditamos que nenhum estudante deve abandonar seus estudos por falta de condições de moradia. Eu acordo todos os dias muito animado porque vejo que todo o investimento e toda a dedicação para colocar de pé um projeto como esse estão fazendo a diferença na vida das pessoas. É muito gratificante ver uma política pública transformando realidades e ajudando tantos jovens a permanecer na universidade”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

Permanência estudantil

O Programa Aluguel Universitário atende alunos com renda familiar de até três salários mínimos, matrícula ativa em instituições de ensino superior de Niterói, idade superior a 18 anos e inscrição no Cadastro Único (CadÚnico).

Atualmente, mulheres representam 60% dos beneficiários. A política pública busca reduzir a evasão no ensino superior e criar melhores condições para que jovens de menor renda permaneçam na graduação ou na pós-graduação.

O coordenador da Juventude de Niterói, João Pedro Boechat, afirmou que a permanência ainda representa um dos maiores desafios para estudantes universitários.

“O Aluguel Universitário foi criado para enfrentar um dos principais desafios do ensino superior: a permanência estudantil. O programa contribui para combater a evasão. O acesso à universidade avançou muito nos últimos anos, mas o desafio da permanência continua sendo uma realidade para muitos jovens. Acompanhamos de perto os beneficiários e vemos como a possibilidade de morar próximo à universidade traz mais tranquilidade para os estudos e ajuda esses jovens a construírem seus projetos de vida”, destacou o coordenador da Juventude, João Pedro Boechat.

Referência nacional

A presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), Bianca Borges, disse que a experiência de Niterói tem servido de referência para debates sobre políticas de apoio aos universitários em outras cidades do país.

“Desde o primeiro edital, temos levado essa experiência de Niterói para a UNE e para os debates que fazemos em todo o país, porque ela precisa inspirar outras cidades. O Brasil avançou muito na democratização do acesso ao ensino superior com políticas como a Lei de Cotas, o ProUni e o Fies, mas ainda enfrenta um grande desafio, que é a permanência estudantil. Não podemos aceitar que estudantes abandonem seus sonhos e deixem a universidade por falta de condições de permanecer. Por isso, estamos debatendo uma política nacional inspirada no exemplo de Niterói, que mostra como investir na permanência é investir no futuro da juventude e do Brasil”, afirmou a presidente da UNE, Bianca Borges.

A fala da dirigente estudantil reforça a ligação entre moradia, renda e continuidade acadêmica. O programa niteroiense entra nesse debate ao oferecer um auxílio direcionado a estudantes que precisam viver perto da faculdade para manter rotina de estudos, pesquisa e atividades universitárias.

Moradia e acesso à universidade

O Aluguel Universitário também beneficia estudantes de outras regiões do Brasil e do exterior. Um dos exemplos citados pela prefeitura é o de Tanbir Islam, de 25 anos, natural de Kolkata, no leste da Índia. Ele mora em Niterói há quase dois anos e cursa mestrado em Física na Universidade Federal Fluminense (UFF).

“O Aluguel Universitário foi muito importante para mim, porque me permitiu morar perto da UFF sem tantas preocupações financeiras. Acho que essa é uma iniciativa inspiradora da cidade de Niterói, que ajuda estudantes de baixa renda e pessoas que vêm de outras cidades e países a continuar seus estudos com mais tranquilidade. Meu sonho é seguir na carreira acadêmica, fazendo pesquisa e ensinando Física. Gosto muito de Niterói. É uma cidade tranquila, com paisagens incríveis. As praias e a vista da cidade são as coisas de que mais gosto aqui”, contou Tanbir Islam.

Outro beneficiário, Lucas Azevedo, de 25 anos, estuda História na UFF e tem baixa visão. Antes de receber o auxílio, ele morava em São Gonçalo. Com o programa, mudou-se para o Centro de Niterói e passou a ter mais autonomia, segurança e qualidade de vida.

"Morar na região central de Niterói me proporciona muito mais acessibilidade. Como estudante, também é muito mais cômodo ficar perto da universidade, consigo ter mais tempo para estudar, participar das atividades de extensão e até para o lazer. Isso otimiza muito a minha rotina. Fico muito feliz com o lançamento deste novo edital porque mais estudantes terão a oportunidade de acessar esse benefício. Acredito que Niterói está se tornando cada vez mais uma cidade para os jovens e uma cidade mais acessível”, afirmou Lucas Azevedo.

Novas vagas geram expectativa

A abertura de mil novas vagas também mobiliza estudantes que ainda não participam do programa. Maria Fernanda Almeida, de 20 anos, aluna de Biomedicina da UFF, mora em Marambaia e pretende concorrer ao novo edital. Para ela, a mudança para uma região mais próxima da universidade pode ampliar o tempo dedicado aos estudos e melhorar a rotina pessoal.

“Eu pretendo me inscrever porque moro consideravelmente longe. Hoje, estou morando em Marambaia e o trajeto até aqui demora um pouco. Preciso acordar muito mais cedo e acabo chegando tarde em casa, o que reduz o tempo que tenho para estudar. Conseguir uma casa aqui vai facilitar não só os meus estudos, mas também a minha vida pessoal. Eu acho muito importante esse auxílio”, afirmou Maria Fernanda.

Como participar

Podem se inscrever estudantes de instituições públicas e privadas de Niterói que tenham renda familiar de até três salários mínimos, matrícula ativa, mais de 18 anos e inscrição no CadÚnico.

As inscrições ficam abertas até 29 de junho pela plataforma Colab e pelo site niteroi.rj.gov.br/alugueluniversitario. O novo edital amplia o alcance de uma política municipal voltada à permanência estudantil e ao acesso de jovens de baixa renda à vida universitária em Niterói.