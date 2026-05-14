Rodrigo Neves reforça apoio a Eduardo Paes: “precisamos salvar o Rio de Janeiro”

247 - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, reforçou nesta quinta-feira (14) seu apoio à pré-candidatura de Eduardo Paes ao governo do Rio de Janeiro, em encontro realizado no Museu de Arte Contemporânea, o MAC. As informações são do texto original divulgado em 14 de maio de 2026.

Neves afirmou que a eleição de outubro será decisiva para a recuperação do estado e defendeu que Paes reúne experiência administrativa, planejamento e capacidade política para enfrentar problemas em áreas como segurança pública, educação, transporte e gestão das contas públicas.

“Estou aqui recebendo meu amigo Eduardo. Queria mais uma vez reforçar a importância desta eleição de outubro, a mais importante desde a fusão autoritária na década de 70. A gente precisa salvar o estado do Rio de Janeiro. Não dá mais para a gente ter arrivistas e aventureiros. A gente precisa de um bom gestor que tenha uma visão estratégica, capacidade de trabalho e que tenha compromisso com o cidadão. É por isso que a gente está aqui. Estou muito entusiasmado porque a sua pré-candidatura ao governo do estado vai garantir aquilo que você já fez no Rio e que a gente tem feito em Niterói: organizar as contas públicas, ter plano estratégico de médio e longo prazo, investir na educação, na juventude e enfrentar o tema da segurança com firmeza para devolver a tranquilidade aos cariocas e fluminenses. Eduardo, você fez nove quilômetros de túnel debaixo da Baía no Porto Maravilha. Também fiz um túnel aqui em Niterói esperado há 50 anos. Podem ter certeza que a Linha 3 do Metrô vai sair do papel”, disse Rodrigo Neves.

Paes agradece apoio e cita compromissos

Eduardo Paes agradeceu o apoio recebido e afirmou que a parceria com Rodrigo Neves representa a linha de atuação que pretende seguir na disputa estadual. O ex-prefeito do Rio citou planejamento, gestão e capacidade de entrega como pontos centrais de seu projeto.

“Eu agradeço. Acho que ter o apoio do Rodrigo mostra bem a linha que a gente quer seguir. Planejamento, gestão, capacidade política para tirar as coisas do papel, entregar serviço para a população, recuperar os serviços do estado, que vão desde a óbvia segurança pública, que é um enorme desafio e vai precisar de muito esforço, e melhorar a saúde, educação e transporte. Trazer para Niterói, São Gonçalo e Itaboraí a Linha 3 do Metrô. São compromissos que estão dentro desse projeto. O Palácio do Ingá também é um equipamento que já poderia estar sob gestão do Município de Niterói e é um compromisso meu fazer essa cessão”, afirmou Eduardo Paes.

Linha 3 do Metrô e Palácio do Ingá entram na pauta

Entre os temas abordados no encontro, estiveram a promessa de tirar a Linha 3 do Metrô do papel e a possibilidade de cessão do Palácio do Ingá para a gestão do município de Niterói. Paes afirmou que ambos os pontos fazem parte dos compromissos de seu projeto para o governo estadual.

Após a reunião no MAC, Rodrigo Neves e Eduardo Paes seguiram para a Região Oceânica de Niterói, onde almoçaram com vereadores e lideranças políticas da cidade e da região. Em seguida, visitaram o Centro Integrado de Segurança Pública da Prefeitura de Niterói, o CISP.

No local, a equipe do Plano Municipal Pacto Niterói contra a Violência apresentou diretrizes e projetos da iniciativa ao pré-candidato ao governo do estado. Lançado há quase 10 anos, o plano foi apontado no texto original como responsável por reduzir em 80% os índices de criminalidade no município.