No Rio, turista dos EUA é flagrado no elevador lançando diversos socos em namorada, que fica desfigurada

247 - Um turista americano foi flagrado por câmeras de segurança agredindo brutalmente a namorada dentro do elevador de um prédio em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O caso foi confirmado pela Polícia Civil e ganhou repercussão após a circulação das imagens nas redes sociais nesta terça-feira (10). As informações são do jornal O Globo.

O episódio ocorreu em 26 de outubro, mas só veio a público após a divulgação das gravações. Nos vídeos, o homem desfere uma sequência de mais de 15 socos contra a vítima, que aparece sem condições de se defender. A violência só foi interrompida quando o elevador parou e moradores do prédio, alertados pelos gritos, intervieram.

Segundo relatos de testemunhas, um médico que estava no edifício prestou os primeiros socorros e acompanhou a vítima até uma unidade hospitalar. De acordo com moradores, ela precisou levar mais de 20 pontos no rosto, em razão do impacto das agressões, e sofreu trauma facial.

A síndica do prédio, Amanda Di Massi, descreveu o momento em entrevista: “A cena que vimos foram horrorosas. Eu escutei os barulhos à noite, corri até a porta, ouvi os gritos e escutei um barulho de cabeça batendo na parede. Olhei pela janela e vi que ele jogava roupas pela janela, toalhas molhadas e roupas ensanguentadas”.

O casal ocupava um apartamento alugado por temporada, e vizinhos relataram que as discussões eram frequentes no local. Um dos moradores, identificado como Pablo, afirmou que a versão inicial apresentada pela vítima não condizia com o que mostraram as câmeras: “No primeiro momento, ela alegou que tinha sido agredida do lado de fora. Só que vimos nas câmeras que ela não tinha sido agredida do lado de fora. Estava muito agitada e com o rosto totalmente desfigurada”.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat). Ele foi autuado por lesão corporal no contexto de violência doméstica. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a situação processual do agressor ou eventuais medidas cautelares adotadas pela Justiça.