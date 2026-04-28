Nova Rota da Seda avança sobre setor de rodovias no Brasil

247 - O fundo da Rota da Seda, iniciativa do governo chinês voltada a investimentos em infraestrutura global, ampliou sua atuação no Brasil ao entrar, de forma indireta, no capital da Eixo SP, maior concessão rodoviária do país. O movimento ocorre por meio de aporte no Pátria Infraestrutura IV, fundo que detém participação majoritária na empresa. Segundo informações publicadas pela coluna Capital, do jornal O Globo, o investimento marca mais um avanço recente de capital chinês em projetos estratégicos no Brasil, reforçando a presença do país asiático no setor de infraestrutura nacional.

A operação envolve a entrada do fundo chinês como investidor minoritário na Eixo SP, cuja gestão é liderada pelo Pátria, responsável por 70% da concessão. Os outros 30% pertencem ao fundo soberano de Cingapura, GIC. A estrutura indireta do aporte evidencia a estratégia de diversificação e parceria adotada pelos investidores internacionais.

Expansão recente de investimentos chineses

Este é o segundo acordo recente firmado pelo Pátria com investidores chineses. Dias antes, o fundo China-LAC, também ligado ao governo da China, passou a integrar o grupo de acionistas indiretos do data center do TikTok em construção no Ceará. O projeto é conduzido pela Omnia Data Centers, empresa do próprio Pátria, e pode atrair investimentos significativos ao longo da próxima década.

A sequência de negócios sinaliza um movimento consistente de ampliação da presença chinesa em setores considerados estratégicos no Brasil, especialmente infraestrutura digital e logística.

Maior concessão rodoviária do país

A Eixo SP administra 1.273 quilômetros de rodovias em São Paulo, abrangendo 12 estradas que atravessam 62 municípios. Entre os trechos sob sua responsabilidade estão rodovias importantes como SP-310, SP-225 e SP-284.

A malha rodoviária operada pela empresa se estende desde Rio Claro, na região central paulista, até Panorama, na divisa com o Mato Grosso do Sul. A companhia registrou receita de R$ 1,73 bilhão em 2022, consolidando-se como a maior concessão rodoviária do Brasil.

Fundo bilionário com alcance global

O Fundo da Rota da Seda, conhecido internacionalmente como Silk Road Fund (SRF), foi criado pelo governo chinês para financiar projetos de infraestrutura em diferentes regiões do mundo. O veículo possui capital estimado em US$ 40 bilhões, além de 180 bilhões de renminbi, o que representa mais de R$ 330 bilhões.

A entrada no setor rodoviário brasileiro reforça o papel do fundo como instrumento de expansão global da China em áreas estratégicas, consolidando sua atuação em mercados emergentes e ampliando sua influência econômica internacional.