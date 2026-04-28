Brasil tem alta de 12% no volume de receitas geradas pelo turismo internacional no país

247 - O Brasil registrou crescimento de quase 12% nas receitas geradas pelo turismo internacional no primeiro trimestre de 2026, alcançando US$ 3,2 bilhões em gastos de visitantes estrangeiros no país. O resultado consolida a expansão do setor e acompanha o aumento no fluxo de turistas internacionais.

De acordo com dados divulgados pela Agência Gov, com base em números do Banco Central, o desempenho supera o recorde anterior de US$ 2,8 bilhões registrado no mesmo período de 2025, que até então era o maior da série histórica.

Entrada de divisas mantém trajetória de crescimento

Somente no mês de março, os visitantes estrangeiros deixaram US$ 934 milhões na economia brasileira, valor ligeiramente superior aos US$ 930 milhões registrados no mesmo mês do ano passado. O resultado reforça a tendência de crescimento contínuo ao longo dos últimos anos.

O desempenho do primeiro trimestre segue o padrão observado em 2025, quando o país alcançou US$ 10,4 bilhões em receitas provenientes do turismo internacional ao longo do ano, representando um aumento de 23,8% em relação a 2024, quando o total foi de US$ 8,4 bilhões.

Estratégia de promoção impulsiona resultados

Segundo o presidente da Embratur, Bruno Reis, o avanço das receitas reflete mudanças na estratégia de promoção internacional do país. “O crescimento de quase 12% na entrada de divisas neste primeiro trimestre é o reflexo direto da maturidade que o setor vem alcançando. Estamos mostrando que o turismo é uma frente importante da balança comercial brasileira”, afirmou.

Ele destacou ainda o papel do Plano Brasis – Plano Internacional de Marketing Turístico 2025–2027. “Com o Plano Brasis, deixamos de atuar apenas na promoção genérica para operar com inteligência de dados, em sinergia com estados, municípios e todo o trade, criando um ambiente de negócios mais previsível e atraente. E o resultado é que o dinheiro do turista internacional gira na economia dos destinos, promovendo desenvolvimento, emprego e renda para a população”, completou.

Aumento de turistas reforça expansão do setor

O crescimento das receitas está diretamente ligado ao aumento no número de visitantes estrangeiros. Em março de 2026, o Brasil recebeu 1.053.098 turistas internacionais, alta de 13% em comparação aos 929.096 registrados no mesmo mês de 2025.

No acumulado do primeiro trimestre, o país recebeu 3,74 milhões de visitantes de outros países, evidenciando a recuperação e expansão do setor.

Estados lideram chegada de turistas

Entre os destinos mais procurados por turistas internacionais, o Rio de Janeiro liderou o ranking no primeiro trimestre, com 884.535 visitantes. Em seguida aparecem São Paulo, com 866.751 chegadas, e o Rio Grande do Sul, com 764.598.

Santa Catarina e Paraná completam a lista dos estados mais visitados, com 478.039 e 395.574 turistas internacionais, respectivamente.