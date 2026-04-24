Aviação doméstica supera 25 milhões de passageiros e bate recorde no 1º trimestre

247 - O transporte aéreo no Brasil alcançou 25,2 milhões de passageiros em voos domésticos entre janeiro e março, o maior volume já registrado para o período, com alta de 6,17% em relação aos 23,7 milhões do ano passado. O resultado também inclui recorde histórico em março, quando mais de 8 milhões de pessoas viajaram dentro do País. Os dados foram divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e refletem o desempenho do setor aéreo no início do ano. As informações também foram destacadas pelo Ministério do Turismo, que acompanha a evolução da demanda por viagens no país.

O desempenho mensal também atingiu patamar inédito. Em março, o volume de passageiros superou pela primeira vez a marca de 8 milhões, com crescimento de 1,3% em relação ao mesmo mês do ano anterior, quando 7,9 milhões viajaram pelo país.

O transporte aéreo internacional também registrou desempenho recorde no primeiro trimestre. Entre janeiro e março, 8,3 milhões de passageiros viajaram para o exterior, crescimento de 13% frente aos 7,3 milhões do mesmo período de 2025. Em março, o fluxo internacional chegou a 2,5 milhões de passageiros, maior número já registrado para o mês e avanço de 8,8% na comparação anual.

Crescimento impulsiona turismo interno

Pela primeira vez, o Brasil ultrapassou a marca de 25 milhões de passageiros domésticos em um primeiro trimestre. O aumento da oferta de voos e a valorização de destinos nacionais ajudaram a ampliar a circulação de viajantes.

O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, atribuiu o resultado ao fortalecimento da economia e às políticas públicas voltadas ao setor. “O crescimento consistente do número de passageiros domésticos mostra a força do turismo e o quanto os brasileiros estão viajando pelo país. Esse resultado reflete as políticas do governo do presidente Lula, que favorecem o mercado aquecido, movimenta a economia e gera emprego e renda em todas as regiões", afirmou.

Contexto global desafiador

O avanço ocorre em um cenário internacional marcado por pressões no custo do combustível e redução da oferta de voos em diversos mercados. Mesmo diante dessas condições, o Brasil mantém expansão sustentada pela demanda interna.

O ministro destacou o papel das ações governamentais para garantir o crescimento do setor. “As ações do Governo Federal, conduzidas pelo presidente Lula, vêm justamente dar suporte a esse avanço, reduzindo custos e garantindo que cada vez mais pessoas tenham acesso ao transporte aéreo”, disse.

Entre as iniciativas adotadas, o governo federal lançou medidas para conter a alta do combustível de aviação e diminuir o preço das passagens. O pacote inclui medida provisória, projeto de lei e decretos assinados em março de 2026. As ações já estão em vigor e também foram apresentadas a países da América Latina.