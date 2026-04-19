Brasil bate recorde de turistas no 1º trimestre de 2026

247 - O Brasil registrou um número recorde de turistas estrangeiros no primeiro trimestre de 2026, com crescimento de 19,4% em relação ao mesmo período do ano anterior e avanço significativo rumo à meta anual de visitantes internacionais. Os dados apontam que o país já alcançou cerca de metade do objetivo estabelecido para o ano. As informações foram divulgadas pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), com base em dados do Ministério do Turismo e da Polícia Federal.

De acordo com o levantamento, entre janeiro e março deste ano, aproximadamente 2,33 milhões de visitantes estrangeiros chegaram ao Brasil apenas por via aérea. Considerando todos os meios de entrada — aéreo, terrestre, marítimo e fluvial —, o total atinge 3,74 milhões de turistas, configurando o melhor resultado da série histórica para o período.

Crescimento acelerado do turismo internacional

O desempenho registrado nos primeiros meses de 2026 representa um avanço expressivo do setor turístico brasileiro. O número total de visitantes estrangeiros já corresponde a cerca de 50% da meta anual estipulada pelo governo, que prevê a chegada de 7,5 milhões de turistas internacionais ao longo do ano.

O crescimento reforça a retomada do turismo internacional no país e indica uma tendência de expansão contínua da atividade, impulsionada pela diversificação de destinos e pela maior conectividade com outros países.

Argentina lidera ranking de visitantes

Entre as nacionalidades, a Argentina aparece com ampla vantagem na liderança, somando 780.578 turistas no primeiro trimestre. O fluxo elevado reforça a forte relação turística entre os dois países.

Na sequência, aparecem Chile, com 316.252 visitantes, e Estados Unidos, com 213.401 turistas, consolidando-se como os principais mercados emissores para o Brasil no período analisado.

Principais portas de entrada no país

Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro concentraram a maior parte das entradas de turistas estrangeiros. São Paulo registrou 855.191 chegadas, enquanto o Rio de Janeiro contabilizou 843.615 visitantes.

Outras unidades da federação também tiveram participação relevante no fluxo turístico. Santa Catarina superou a marca de 328 mil entradas, seguida pela Bahia, com 83.570 visitantes, e Pernambuco, com 52.031.

O cenário indica a consolidação do Brasil como destino relevante no turismo internacional, com crescimento consistente e resultados históricos já no início de 2026.