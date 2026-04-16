Hotéis dos EUA reduzem preços após demanda da Copa do Mundo ficar abaixo do esperado

247 - A Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México, não tem gerado o impacto esperado no setor hoteleiro norte-americano. Com demanda inferior às projeções, hotéis em cidades-sede passaram a reduzir significativamente os preços das diárias, em um movimento que reflete a cautela dos torcedores diante de custos elevados e incertezas globais.

De acordo com reportagem do Financial Times, as tarifas para dias de jogos em cidades como Atlanta, Dallas, Miami, Filadélfia e San Francisco caíram cerca de um terço em relação ao pico registrado no início do ano. O cenário indica que o fluxo de visitantes internacionais não atingiu o nível previsto pelo setor.

Expectativas frustradas no setor

A expectativa inicial era de que o torneio ajudasse a impulsionar o turismo nos Estados Unidos, revertendo a queda registrada no ano anterior, quando a receita por quarto disponível recuou pela primeira vez desde a pandemia de Covid-19. No entanto, os números atuais apontam um cenário mais modesto.

O presidente da Associação de Hotéis de Nova York, Vijay Dandapani, afirmou que o aumento de demanda ainda não se concretizou. “Posso afirmar categoricamente que ainda não vimos um aumento significativo. É possível que haja algum crescimento, mas certamente não será a abundância prometida pela Fifa”, disse.

Redução de preços e preocupação no mercado

Com a procura abaixo do esperado, operadores do setor começaram a ajustar estratégias. “Estou vendo muitas pessoas começarem a entrar em pânico e reduzir suas tarifas”, afirmou Scott Yesner, fundador da empresa Bespoke Stay, especializada em aluguel de curto prazo e hotéis boutique.

Outro fator que ampliou a oferta foi o cancelamento, pela própria Fifa, de milhares de reservas previamente contratadas para equipes técnicas e delegações. Segundo o analista Jan Freitag, da CoStar, isso deixou os hotéis com “muito mais quartos disponíveis para vender no período entre os jogos”.

Custos elevados e fatores externos pesam

O alto custo para acompanhar a competição é apontado como um dos principais obstáculos. Estimativas indicam que um torcedor precisaria gastar ao menos US$ 6.900 para assistir a todos os jogos de sua seleção até a final, valor muito superior ao da Copa do Catar.

Além disso, fatores como inflação, aumento do preço das passagens aéreas e tensões internacionais têm desestimulado viagens. Para Lior Sekler, executivo da HRI Hospitality, o interesse internacional diminuiu: “Obviamente, o desejo das pessoas de viajar para os Estados Unidos neste momento está menor”.

O diretor da Tourism Economics, Aran Ryan, também destacou preocupações adicionais. “Há preocupação com o preço dos ingressos, com as travessias de fronteira e com o sentimento antiamericano — e isso foi agravado pela guerra no Irã”, afirmou.

Turismo internacional abaixo das projeções

A expectativa de crescimento no número de visitantes estrangeiros também foi revisada. A Tourism Economics projeta agora alta de 3,4% em 2026, abaixo da estimativa anterior de 3,9%.

Mesmo com mais de 2 milhões de ingressos vendidos, a presidente da American Hotel & Lodging Association, Rosanna Maietta, ressaltou que isso não se traduziu em reservas na mesma proporção. Segundo ela, o volume de hospedagens não acompanha o padrão típico de um evento dessa magnitude.

Demanda doméstica e reservas de última hora

A demanda interna pode amenizar parcialmente o impacto da menor presença estrangeira, mas especialistas apontam que turistas internacionais costumam permanecer mais tempo e gastar mais.

Na Filadélfia, por exemplo, o nível de reservas segue estável, mas abaixo das expectativas. “As reservas estão consistentes, mas não em um nível excepcional — não como nossos associados esperavam”, afirmou Ed Grose, da associação local de hotéis.

Ainda assim, o setor mantém expectativa de recuperação próxima ao início do torneio, já que muitos viajantes têm optado por reservar hospedagens apenas na última hora.