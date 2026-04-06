Trabalhadores de estádio da Copa do Mundo ameaçam greve por ação do ICE

Reuters - Um sindicato que representa cerca de 2.000 trabalhadores do setor de alimentação no SoFi Stadium, na região de Los Angeles, palco de oito jogos da Copa do Mundo, afirmou nesta segunda-feira (6) que exige que a Fifa mantenha o ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA) afastado das operações do torneio. A entidade também alertou que os funcionários podem entrar em greve caso suas demandas não sejam atendidas.

O Unite Here Local 11, que representa cozinheiros, garçons e bartenders no estádio em Inglewood, disse que os trabalhadores seguem sem um contrato de trabalho enquanto a Copa do Mundo se aproxima.

O sindicato apresentou três principais demandas à Fifa e à proprietária do estádio, Kroenke Sports & Entertainment: um compromisso público de que o ICE e a Patrulha de Fronteira não terão papel no torneio, proteção aos empregos sindicalizados e às condições de trabalho, e apoio à moradia acessível para trabalhadores da hospitalidade.

A Fifa não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Representantes do SoFi Stadium se recusaram a comentar.

O Local 11 disse ainda que quer garantias de que inteligência artificial e automação não serão usadas durante o torneio para eliminar empregos sindicalizados.

O sindicato vinculou suas demandas trabalhistas a preocupações mais amplas com o custo da moradia na região de Los Angeles, especialmente em Inglewood, e pediu apoio a um fundo habitacional para trabalhadores, restrições a aluguéis de curto prazo e medidas tributárias voltadas a financiar moradia acessível e a proteção de famílias imigrantes.

"A Fifa e seus patrocinadores corporativos vão embolsar bilhões de dólares de Los Angeles enquanto se recusam até mesmo a reconhecer os cozinheiros, garçons e atendentes que tornam esse evento possível", disse Kurt Petersen, co-presidente do Local 11, em comunicado.

O sindicato afirmou que tentou repetidamente se reunir com a entidade desde que Los Angeles foi escolhida como cidade-sede, mas foi ignorado. Los Angeles deve receber oito partidas da Copa do Mundo no SoFi Stadium, sendo a primeira entre Estados Unidos e Paraguai, em 12 de junho.