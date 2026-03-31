Itália perde para Bósnia nos pênaltis e fica fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva
Os bósnios jogarão no Grupo B da competição, juntando-se aos anfitriões Canadá, Catar e Suíça. Vídeo
Reuters - O agonizante exílio da Itália na Copa do Mundo continua depois que o país foi derrotado nos pênaltis por 4 a 1 pela Bósnia-Herzegovina na final da repescagem nesta terça-feira, após um empate em 1 a 1.
A Itália, quatro vezes campeã mundial, perdeu na fase de repescagem e ficou fora das duas últimas Copas do Mundo, e sua última classificação em 2014 coincidiu com a única participação anterior da Bósnia. Desde que levantou o troféu em 2006, a Itália venceu um jogo em Copa do Mundo.
A Bósnia jogará no Grupo B da Copa, juntando-se aos anfitriões Canadá, Catar e Suíça, enquanto a Itália terá que fazer um sério exame de consciência após mais um fracasso.
A Bósnia já havia sofrido muitos desgostos nos playoffs, não conseguindo se classificar para a Copa do Mundo de 2010 e os últimos quatro Campeonatos Europeus, mas reagiram nesta terça-feira e seu goleiro não precisou fazer nenhuma defesa na disputa de pênaltis.
A Itália teve um início perfeito, com Moise Kean colocando a equipe à frente aos 15 minutos, mas Alessandro Bastoni foi expulso três minutos antes do intervalo, aumentando as esperanças da equipe da casa.
A Bósnia empatou a 11 minutos do fim com Haris Tabakovic e tanto Pio Esposito quanto Bryan Cristante perderam seus pênaltis, enquanto os anfitriões não cometeram nenhum erro na cobrança de pênaltis para repetir a vitória na semifinal sobre o País de Gales.
A classificação para a Copa do Mundo já foi uma mera formalidade para a Itália -- sua única ausência anterior a esse período estéril foi em 1958 -- mas agora eles são os únicos vencedores do torneio a ficar fora de três Copas consecutivas.
"As crianças italianas verão outra Copa do Mundo sem a Itália", disse o lateral Leonardo Spinazzola, chorando, à RAI.
"Ainda não consigo acreditar que fomos eliminados dessa maneira, depois de jogar com 10 homens. Com garra, levamos a partida para os pênaltis, poderíamos ter marcado três ou quatro gols e é realmente uma grande decepção para todos."
O esperado jogo cauteloso nunca se concretizou, com um início frenético e um ritmo que raramente diminuiu em uma partida emocionante em Zenica.
Uma tentativa ruim de passe do goleiro da Bósnia, Nikola Vasilj, permitiu que a Itália saísse na frente.
A bola caiu nos pés de Nicolo Barella, que a deixou com Kean, que recebeu o passe e deu um belo chute de primeira de fora da área, acertando o canto superior e marcando seu oitavo gol nos últimos seis jogos pela Itália.
A Bósnia voltou ao ataque, com Gianluigi Donnarumma se esticando para defender um chute forte de Ivan Basic, e depois o goleiro defendeu uma cabeçada de Nikola Katic.
PONTO DE VIRADA
A Itália ficou com 10 homens aos 42 minutos, com Bastoni sendo punido por um carrinho em lance de último homem, quando Amir Memic corria em direção ao gol, e a Bósnia continuou a criar muitas chances.
Donnarumma se abaixou bem para afastar o chute de Benjamin Tahirovic, mas acabou sendo derrotado quando Tabakovic, que estava em campo há sete minutos, aproveitou o rebote após o goleiro ter defendido a cabeçada de Edin Dzeko.
O técnico da Itália, Gennaro Gattuso, rondou as linhas laterais durante todo o tempo, parecendo um homem com o peso das esperanças e expectativas de uma nação sobre seus ombros.
Dzeko se machucou bem no final, segurando um saco de gelo no ombro antes da disputa de pênaltis, mas a Bósnia não precisou de seu artilheiro de todos os tempos, de 40 anos.
Esposito cobrou o primeiro pênalti da Itália por cima do gol e, depois que Cristante mandou seu chute no travessão, Esmir Bajraktarevic completou o aproveitamento perfeito de pênaltis da Bósnia, levando o estádio Bilino Polje a uma comemoração enlouquecedora.
(Reportagem de Trevor Stynes)