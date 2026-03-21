Governo propõe veto a manifestações políticas na Copa feminina

247 - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei que estabelece regras para o acesso e a permanência de torcedores nos estádios durante a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027, que será realizada no Brasil. A proposta inclui a proibição de manifestações de opinião política dentro das arenas esportivas.

Segundo a coluna de Paulo Cappelli, no Metrópoles, o texto prevê que torcedores não poderão portar ou exibir materiais com conteúdo político nos locais oficiais das partidas. As medidas fazem parte de um pacote regulatório mais amplo, que busca garantir a realização da Copa do Mundo Feminina no Brasil dentro dos padrões exigidos pela FIFA.

Proibição de cartazes, símbolos e cânticos

O projeto detalha que será vedado “portar ou ostentar cartazes, bandeiras, símbolos ou outros sinais com mensagens ofensivas, de caráter racista, xenófobo ou fundadas em preconceitos de raça, etnia, nacionalidade, gênero, idioma, religião, opinião política, condição econômica, orientação sexual ou qualquer outra forma de discriminação”.

Além disso, o texto também proíbe manifestações verbais desse tipo durante os jogos. A proposta estabelece que não será permitido “entoar xingamentos ou cânticos discriminatórios, racistas, xenófobos ou fundados em preconceitos de raça, etnia, nacionalidade, gênero, idioma, religião, opinião política, condição econômica, orientação sexual ou qualquer outra forma de discriminação”.

Penalidades previstas

O descumprimento das regras poderá resultar em sanções imediatas. De acordo com o projeto, “o não cumprimento de condição estabelecida neste artigo implicará a impossibilidade de ingresso da pessoa no local oficial ou o seu afastamento imediato do recinto”.

Histórico de manifestações em estádios

A discussão sobre manifestações políticas em eventos esportivos remete a episódios anteriores no país. Na abertura da Copa do Mundo de 2014, realizada em 12 de junho na Arena Corinthians, em São Paulo, torcedores entoaram xingamentos contra a então presidente Dilma Rousseff.

As manifestações ocorreram em diferentes momentos da partida entre Brasil e Croácia, incluindo antes do início do jogo e durante o intervalo. Situações semelhantes também foram registradas em outros estádios ao longo da competição, como no Maracanã.