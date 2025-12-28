Novo secretário de Segurança causa preocupação na equipe de comunicação de Tarcísio em São Paulo

247 - O recém-empossado secretário de Segurança Pública de São Paulo, Osvaldo Nico, tem provocado apreensão nos bastidores do Palácio dos Bandeirantes por conta de sua postura aberta e direta com a imprensa. De acordo com a coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo, o incômodo tem sido crescente entre aliados do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) com o estilo comunicativo do novo chefe da pasta.

Diferentemente de seu antecessor, o deputado Guilherme Derrite (PP), considerado mais controlado nas aparições públicas, Nico construiu ao longo de décadas uma relação próxima com jornalistas. Desde que ingressou na Polícia Civil, em 1980, como investigador, ele cultiva laços com profissionais da imprensa e defende uma relação direta entre polícia e meios de comunicação.

No primeiro mês à frente da Secretaria de Segurança Pública (SSP), Nico já teria agendado encontros informais, como cafés em seu gabinete, com repórteres e concedido entrevistas sem o conhecimento prévio de seus assessores. De acordo com a Folha, algumas dessas conversas trataram inclusive de casos sensíveis, como o feminicídio de Tainara Souza Santos, o que aumentou a preocupação da equipe de comunicação do governo paulista.

Outro episódio citado pela coluna envolve uma tentativa de participação ao vivo em um programa de televisão. Nico relatou que chegou a combinar uma entrevista com o apresentador José Luiz Datena, da RedeTV!, mas a iniciativa foi barrada pela assessoria do governo. A equipe de comunicação interveio para que o secretário não fosse ao ar antes de passar por um treinamento de mídia.

Nos bastidores do governo Tarcísio, a avaliação é que o comportamento expansivo do novo secretário pode gerar ruídos políticos e de imagem, especialmente em uma área sensível como a segurança pública, frequentemente exposta a crises e a forte escrutínio público. A equipe de comunicação tenta agora estabelecer limites e protocolos para as aparições do chefe da SSP, buscando evitar que declarações improvisadas criem desgastes desnecessários para o governo.