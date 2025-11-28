Tarcísio escolhe Nico Gonçalves para substituir Derrite no comando da segurança pública de SP

247 - O governador Tarcísio de Freitas anunciou nesta sexta-feira (28/11) a escolha de Osvaldo Nico Gonçalves como novo secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo. O atual secretário, Guilherme Derrite, deixa o cargo para reassumir o mandato na Câmara dos Deputados na próxima semana.

Segundo o Metrópoles, Nico exercia desde 2023 o cargo de secretário executivo da SSP e agora assume a liderança da área com a missão de manter as estratégias de enfrentamento ao crime organizado e fortalecer a valorização das forças policiais em todo o estado. O anúncio oficial, de acordo com O Globo, deverá ser feito na próxima segunda-feira (1).

Trajetória e formação

Formado em Direito em 1989, Osvaldo Nico Gonçalves é professor concursado da Academia de Polícia Civil e especialista em Polícia Judiciária e Sistema de Justiça Criminal. Seu ingresso na carreira ocorreu em 1979, quando foi habilitado como investigador de polícia, cargo que ocupou até 1992 em departamentos como Decap, DHPP, Deic e Garra.

Em 1992, já como delegado após concluir o curso de formação, Nico fundou o primeiro Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia Civil e tornou-se o primeiro delegado piloto do departamento. No Deic, atuou na Delegacia de Polícia de Roubo a Bancos, consolidando sua experiência em operações de alta complexidade.

Atuação em unidades especiais da Polícia Civil

Durante 12 anos, Nico comandou o Grupo Especial de Resgate (GER) no Garra, coordenando mais de 200 policiais civis. Nesse período, criou o Grupo Anti-Bombas, voltado a ocorrências envolvendo explosivos, e o Grupo de Motos, ambos integrados ao Garra para reforçar ações rápidas e de precisão.

Em 2019, assumiu a direção do Departamento de Operações Policiais Especializadas (DOPE), unidade responsável por coordenar grupos de atuação estratégica da Polícia Civil. Em abril de 2022, chegou ao cargo máximo da corporação ao ser nomeado delegado-geral de Polícia.

Transição no comando da Segurança Pública

Desde janeiro de 2023, Nico ocupava o posto de secretário executivo da SSP. Com a saída de Guilherme Derrite, ele agora assume a condução das políticas de segurança no estado, incluindo coordenação de operações, articulação com as forças policiais e implementação de programas de combate ao crime organizado.