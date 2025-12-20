Sou a favor das câmeras, o bom policial não tem nada a esconder, diz novo secretário de Tarcísio

247 - Novo secretário de Segurança Pública do estado de São Paulo, Osvaldo Nico Gonçalves, 68 anos, defendeu o apoio das câmeras corporais em investigações sobre eventuais ilegalidades cometidas por policiais.

“Eu sou a favor da câmera. Isso protege o bom policial, você entendeu? Todo lugar do mundo, todo policial anda com câmera. Sou a favor. Tanto é que a gente comprou mais câmeras”, disse. A entrevista foi concedida ao jornal Folha de S.Paulo.

“Isso protege o bom policial. Tem gente que chega perto da câmera, começa a desaforar o policial, que precisa ter sangue frio. Então, também protege a ação do policial. Eu acho que um bom policial, que tem tudo gravado, não tem nada a esconder”.

O secretário foi questionado sobre quantos policiais usam câmeras dentro de um efetivo de aproximadamente 80 mil policiais militares de São Paulo. “São 11 mil câmeras [o número foi posteriormente corrigido para 15 mil novas câmeras adquiridas pela atual gestão]”.