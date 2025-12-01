Tarcísio dá medalha a Hugo Motta em meio à polêmica do PL Antifacção

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, foi homenageado nesta segunda-feira (1) pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com uma medalha durante o evento que marcou a saída de Guilherme Derrite do comando da Secretaria de Segurança Pública do estado.

A troca no comando ocorre após Derrite — que será substituído pelo delegado Osvaldo Nico Gonçalves — ter sido o relator na Câmara do Projeto de Lei Antifacção, amplamente criticado por lideranças governistas na Câmara e pelo próprio governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em seu discurso, segundo declarações divulgadas pelo UOL, Motta agradeceu a Tarcísio por ter "construído junto" a aprovação do PL Antifacção.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), também participou da cerimônia na capital paulista. Ele e Motta receberam a Medalha do Centenário do 1º Batalhão de Choque da Rota, na capital paulista.