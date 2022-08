"Nunca houve acordo do PSB com o PT para ceder a vaga do Senado", diz Molon

O candidato a senador pelo PSB ainda afirmou que fará campanha para o ex-presidente Lula, independentemente do apoio dele ou do PT edit

247 - Acusado de quebrar um acordo com o PT para se lançar candidato ao Senado, Alessandro Molon (PSB-RJ) afirmou ao UOL que fará campanha para o ex-presidente Lula (PT) independentemente de ter, ou não, o apoio do petista e de seu partido.

"Independente de termos conseguido construir uma unidade na disputa pelo Senado ou não, meu candidato é o presidente Lula. Ele, em vez de ter um candidato ao Senado fazendo a campanha dele, terá dois. Eu farei campanha para o presidente Lula e isso não enfraquece o presidente Lula, pelo contrário. Ele não terá um único candidato ao Senado defendendo o nome dele. (...) independente de qualquer apoio do PT ou do apoio dele, eu vou fazer a campanha dele porque entendo que é decisivo derrotar Bolsonaro", declarou.

O PT e o PSB haviam costurado um acordo no Rio que previa a candidatura de Marcelo Freixo (PSB) ao governo do estado e a candidatura de André Ceciliano (PT) ao Senado. Molon, no entanto, lançou-se candidato e foi acusado de quebrar o acordo entre as duas siglas. Até mesmo o apoio do PT a Freixo esteve ameaçado.

Segundo Molon, nunca existiu acordo que vetasse uma candidatura do PSB ao Senado. "Nunca houve um acordo feito pelo PSB com o PT que passasse por ceder a vaga do Senado. Eu nunca participei, nunca fiz, nunca autorizei que se fizesse esse acordo com o PT e nem o presidente nacional do partido fez esse acordo. Nós nunca assumimos esse compromisso com o PT e diante disso não há razão para abrir mão de uma candidatura que é a única que tem chances de derrotar o Romário (PL)".

"O importante é que um candidato do campo democrático derrote o candidato do bolsonarismo, que é o Romário", acrescentou.

