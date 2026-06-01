Operação policial em São Paulo atinge produtora de Dark Horse, filme sobre Bolsonaro

247 - A Polícia Civil de São Paulo deflagrou nesta segunda-feira (1º) uma operação para investigar suspeitas de fraude e desvio de dinheiro público em contratos e aditivos firmados entre a Prefeitura de São Paulo e uma ONG pertencente à sócia da empresa responsável pela produção de Dark Horse, filme sobre Jair Bolsonaro (PL), informa o jornal O Estado de São Paulo.

A investigação mira possíveis irregularidades envolvendo recursos públicos repassados à entidade, que tem ligação societária com a produtora do longa-metragem. A apuração policial busca esclarecer se houve desvio de valores em acordos celebrados com o poder público municipal.

A operação ocorre em meio ao avanço das investigações sobre contratos mantidos pela Prefeitura de São Paulo com organizações da sociedade civil. No caso apurado, o foco está na relação entre a administração municipal e a ONG vinculada à sócia da empresa que produz o filme sobre Bolsonaro.

A Polícia Civil investiga a legalidade dos contratos e dos aditivos assinados entre a Prefeitura de São Paulo e a entidade. A suspeita é de que recursos públicos possam ter sido desviados no âmbito desses instrumentos.

O caso também chama atenção pela conexão indireta com Dark Horse, longa-metragem sobre Bolsonaro. A entidade investigada pertence a uma das sócias da produtora envolvida na realização do filme, o que levou a operação a alcançar o entorno empresarial relacionado à obra.