Lindbergh: "É hora de seguir o caminho do dinheiro" em investigação do caso Dark Horse
Deputado acionou a Interpol para solicitar uma investigação sobre o financiamento da cinebiografia de Jair Bolsonaro
247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) informou, por meio de publicação na rede social X, que acionou o Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil para solicitar cooperação penal internacional em uma investigação relacionada ao financiamento do filme Dark Horse, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Segundo Lindbergh, o pedido tem como objetivo apurar suspeitas de possíveis práticas de lavagem de dinheiro, ocultação de beneficiários finais e triangulação transnacional de recursos supostamente envolvidos no financiamento da produção audiovisual. As informações foram divulgadas pelo próprio parlamentar em seu perfil oficial no X.
Na publicação, o deputado afirma que a investigação deverá alcançar integrantes da família Bolsonaro e empresas relacionadas ao caso. De acordo com o parlamentar, um dos pontos que merecem esclarecimento envolve o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que, segundo ele, teria cobrado R$ 134 milhões de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Lindbergh também cita a produtora Go Up Entertainment, que, de acordo com sua manifestação, teria recebido R$ 61 milhões.
O parlamentar defende ainda a apuração de cerca de US$ 2 milhões destinados ao fundo Havengate, operado por Eduardo Bolsonaro, bem como de transferências realizadas por Jair Bolsonaro para o filho por meio do sistema Pix. Segundo Lindbergh, a finalidade da investigação é verificar a origem dos recursos, sua destinação e uma eventual conexão com estruturas financeiras que estariam sob análise das autoridades.
Ao justificar o pedido de cooperação internacional, o deputado afirmou que o objetivo é mobilizar autoridades dos Estados Unidos, da Holanda e da Hungria para rastrear movimentações financeiras e estruturas empresariais relacionadas ao caso.
“Acionei o Escritório Central da Interpol no Brasil para pedir cooperação penal internacional na investigação sobre possível lavagem de dinheiro, ocultação de beneficiários finais e triangulação transnacional de recursos no financiamento do filme Dark Horse, cinebiografia de Jair Bolsonaro”, escreveu.
Lindbergh também detalhou o alcance da solicitação enviada à Interpol. “O pedido busca acionar autoridades dos Estados Unidos, Holanda e Hungria para rastrear contas, contratos, ordens de pagamento, empresas, fundos, estruturas de custódia e beneficiários reais dessa operação internacional”, declarou.
Na mesma publicação, o parlamentar defendeu o aprofundamento das investigações sobre a origem e o destino dos recursos. “É hora de seguir o caminho do dinheiro. Quem financiou? Quem recebeu? Quem ocultou? Quem usou uma suposta produção audiovisual para movimentar recursos no exterior?”, questionou.
O deputado concluiu afirmando que a cooperação internacional seria necessária para esclarecer os fatos. “A Interpol precisa iniciar a cooperação penal internacional e ajudar o Brasil a rastrear essa arquitetura financeira e revelar os beneficiários finais da campanha por sanções e tarifas contra o Brasil!”, escreveu.