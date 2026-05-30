PF vê indícios para investigar Flávio Bolsonaro por repasse de Vorcaro aos EUA

247 – A Polícia Federal enviou à Procuradoria-Geral da República (PGR) um parecer favorável à abertura de investigação contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), no caso que envolve pedido de recursos ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro para financiar o filme Dark Horse, sobre a trajetória de Jair Bolsonaro.

A informação foi revelada pelo jornal Valor Econômico, que apurou com fontes a par do caso que a manifestação da PF ocorreu após pedidos de investigação apresentados por políticos e advogados, depois que o episódio foi divulgado pelo site Intercept Brasil.

Como Flávio Bolsonaro é senador da República, cabe à PGR avaliar os fatos e, se considerar necessário, pedir autorização ao Supremo Tribunal Federal (STF) para abertura formal de investigação. A expectativa é que, por envolver Daniel Vorcaro e o Banco Master, o caso fique sob relatoria do ministro André Mendonça, responsável por ações ligadas às investigações sobre a instituição financeira.

Segundo a apuração, a Polícia Federal considera haver elementos suficientes para justificar a apuração das suspeitas e dos personagens envolvidos. A corporação avalia que a forma da remessa dos valores e seus objetivos precisam ser esclarecidos.

Um dos pontos que chamou a atenção dos investigadores foi o alto valor enviado por Vorcaro aos Estados Unidos: R$ 61 milhões. Também pesou o fato de parte significativa do filme ter sido gravada no Brasil, enquanto o dinheiro foi remetido ao exterior.

Uma das linhas de apuração é verificar se os recursos teriam sido usados para financiar a permanência de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O ex-deputado foi para o país no ano passado e é réu no STF por coação no curso do processo, acusado de atuar para que os Estados Unidos aplicassem sanções econômicas, como o tarifaço, e medidas contra autoridades brasileiras para pressionar o Judiciário a não condenar Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

A atuação de Eduardo não impediu a condenação de Jair Bolsonaro, que hoje cumpre pena em regime fechado. Na avaliação inicial da PF, caso seja comprovado que recursos de Vorcaro financiaram Eduardo Bolsonaro, os envolvidos podem ser enquadrados por colaboração com o crime de coação. Também há suspeita de evasão de divisas, que poderá ser investigada caso seja aberto inquérito policial.

Em outra frente, o ministro Alexandre de Moraes deu prazo de cinco dias para a PGR se manifestar sobre um pedido para incluir Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro no inquérito que apura a atuação de Eduardo nos Estados Unidos. Moraes é o relator da ação em que Eduardo é réu no STF.

O pedido de ampliação das investigações foi apresentado pelo deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), após a reportagem do Intercept Brasil. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, ainda não se manifestou.

Procurada pelo Valor, a assessoria de Flávio Bolsonaro ainda não havia se manifestado. O jornal também informou que tentava contato com Eduardo Bolsonaro.

Quando as mensagens com o pedido de dinheiro a Daniel Vorcaro vieram a público, Flávio Bolsonaro confirmou ter feito a solicitação, mas negou irregularidades. O senador afirmou que os valores foram integralmente destinados ao filme. Ele prometeu apresentar o contrato da produtora responsável pela obra e a comprovação dos gastos.

Flávio e Eduardo Bolsonaro negaram ter usado o dinheiro para custear despesas pessoais nos Estados Unidos.