Lula atinge maior favoritismo em agregador de pesquisas e chega a 86% de chance de reeleição

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) alcançou o maior nível de favoritismo já registrado pelo agregador eleitoral do JOTA neste ciclo, atingindo 86% de probabilidade de reeleição. O resultado representa um avanço significativo em relação aos índices observados anteriormente e reforça a posição do presidente como principal nome da disputa de 2026.

Segundo reportagem publicada pelo JOTA, a melhora do cenário para Lula é resultado da combinação entre a queda do senador Flávio Bolsonaro (PL) nas pesquisas, a fragmentação das candidaturas alternativas da oposição e a evolução consistente dos indicadores de popularidade do governo federal.

Com o novo patamar, Lula passa da condição de “Favorito” para “Franco favorito” no modelo utilizado pelo agregador. O índice supera os 82% registrados em dezembro de 2024 e os 80% observados em outubro do mesmo ano, quando ainda faltavam quase dois anos para a eleição e o cenário incluía possíveis candidaturas de nomes como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Michelle Bolsonaro (PL) e Jair Bolsonaro (PL).

A mudança de classificação reflete não apenas a liderança do presidente nas pesquisas eleitorais, mas também o enfraquecimento relativo dos adversários e o aumento da confiança estatística do modelo à medida que o calendário eleitoral avança. Quanto mais próxima a eleição, maior tende a ser a capacidade preditiva das pesquisas incorporadas ao agregador.

Apesar do favoritismo crescente, o levantamento aponta que um eventual segundo turno contra Flávio Bolsonaro continua sendo o cenário mais desafiador para Lula. Nessa hipótese, a probabilidade de vitória do presidente permanece abaixo de 80% desde fevereiro deste ano, demonstrando que a polarização entre lulismo e bolsonarismo ainda mantém capacidade de produzir uma disputa mais equilibrada do que a média dos demais cenários analisados.

De acordo com a análise do JOTA, a competição entre os dois campos políticos continua sendo o principal fator de incerteza para a eleição presidencial. Embora Lula tenha ampliado sua vantagem nos cenários gerais, a consolidação de uma candidatura ligada ao bolsonarismo ainda poderia elevar o nível de competitividade da disputa.

O agregador também destaca que, em outubro de 2024, as projeções indicavam que a marca de 90% de probabilidade de reeleição poderia ser alcançada apenas durante a campanha eleitoral, no segundo semestre de 2026. No entanto, acontecimentos políticos recentes aceleraram esse processo.

Entre os fatores apontados está a crise de imagem enfrentada por Flávio Bolsonaro após a divulgação do áudio relacionado a Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. Segundo a avaliação do modelo, o episódio contribuiu para antecipar parte do realinhamento do cenário político e eleitoral, fortalecendo a posição do presidente antes mesmo do início formal da campanha.

O levantamento observa ainda que a tendência de melhora para Lula já vinha sendo percebida antes desse episódio. Nas últimas semanas, a evolução dos indicadores vinha apontando para um crescimento gradual do favoritismo do presidente, movimento que acabou sendo intensificado pelos acontecimentos recentes.

A expectativa é que a incorporação de novas pesquisas ao modelo nos próximos dias possa reforçar ainda mais essa tendência. Caso os levantamentos continuem apontando estabilidade ou ampliação da vantagem do presidente sobre seus adversários, o agregador poderá registrar novos avanços em sua probabilidade de reeleição.

A atual configuração do cenário eleitoral sugere que Lula chega à metade de 2026 em posição mais confortável do que a projetada anteriormente pelos analistas do modelo. Ainda que a eleição permaneça aberta e sujeita a mudanças ao longo da campanha, os dados mais recentes indicam um fortalecimento consistente da candidatura do presidente, impulsionado pela melhora de sua avaliação popular e pelas dificuldades enfrentadas pelos principais nomes da oposição.