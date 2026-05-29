Internautas não perdoam e “Flávio Bolsomaster” e “traidor da pátria” ficam entre os assuntos mais comentados nas redes

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) virou alvo de críticas nas redes sociais após internautas associarem o parlamentar aos novos escândalos do Banco Master, enquanto expressões como “Flávio Bolsomaster” e “traidor da pátria” ganharam destaque no X em meio à decisão dos Estados Unidos de classificar PCC e CV como organizações terroristas.

No caso do Master, uma reportagem do Intercept Brasil apontou que o parlamentar negociou diretamente com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro um financiamento de R$ 134 milhões para o filme Dark Horse, retrato biográfico de Jair Bolsonaro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 27 anos de prisão no inquérito da trama golpista. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, confirmou a reunião entre o parlamentar e o empresário.

As críticas a Flávio Bolsonaro também ganharam tom de defesa da soberania nacional após o governo dos Estados Unidos enquadrar o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho como organizações terroristas.

No Brasil, políticos, ativistas e eleitores do campo progressista denunciam que Washington poderá usar a medida para ampliar influência sobre temas internos e violar a autonomia do País.

Octávio Guedes CERTEIRO: “Bolsonaro ficou 4 anos no poder e não classificou PCC e CV como grupos terroristas. Seu filho Flavio, que agora posa de herói, empregou os parentes dos maiores criminosos do Rio de Janeiro”.



FLÁVIO BOLSOMASTER

TRAIDOR DA PÁTRIA

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FLÁVIO BOLSOMASTER

TRAIDOR DA PÁTRIA

BRASIL SOBERANO

FLÁVIO ALIADO DE TERRORISTAS — Lula de Novo, será TETRA 🚩 (@jubs_gois) May 30, 2026

🚨 URGENTE : FLÁVIO BOLSONARO LAMBE BOTAS DE BOLSONARO



Quando LULA luta pela soberania do país o Flávio Bolsonaro lambe botas dos EUA .



FLÁVIO BOLSOMASTER TRAIDOR DA PÁTRIA 🔽 pic.twitter.com/CkvHppMDXd — NEWTON PINHEIRO FILHO (@DEMOCRACIAPONTO) May 29, 2026

FLÁVIO BOLSOMASTER



TRAIDOR DA PÁTRIA



CADÊ OS 61 MILHÕES DO VORCARO??? pic.twitter.com/DuWMNOmLCe — Donaniva (@niveach) May 30, 2026