Internautas não perdoam e “Flávio Bolsomaster” e “traidor da pátria” ficam entre os assuntos mais comentados nas redes
Usuários denunciam tentativa de violação da soberania nacional brasileira
247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) virou alvo de críticas nas redes sociais após internautas associarem o parlamentar aos novos escândalos do Banco Master, enquanto expressões como “Flávio Bolsomaster” e “traidor da pátria” ganharam destaque no X em meio à decisão dos Estados Unidos de classificar PCC e CV como organizações terroristas.
No caso do Master, uma reportagem do Intercept Brasil apontou que o parlamentar negociou diretamente com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro um financiamento de R$ 134 milhões para o filme Dark Horse, retrato biográfico de Jair Bolsonaro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 27 anos de prisão no inquérito da trama golpista. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, confirmou a reunião entre o parlamentar e o empresário.
As críticas a Flávio Bolsonaro também ganharam tom de defesa da soberania nacional após o governo dos Estados Unidos enquadrar o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho como organizações terroristas.
No Brasil, políticos, ativistas e eleitores do campo progressista denunciam que Washington poderá usar a medida para ampliar influência sobre temas internos e violar a autonomia do País.