Pane em sistema de tráfego aéreo afeta 7,5 mil passageiros e causa atrasos em SP

247 - Uma falha no sistema de controle de tráfego aéreo provocou transtornos significativos na manhã desta quinta-feira (9) em São Paulo, afetando cerca de 7,5 mil passageiros e prejudicando 53 voos entre pousos e decolagens. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo, com base em dados da Agência Nacional de Aviação Civil.

O problema ocorreu entre 9h30 e 10h05 e atingiu operações nos aeroportos de Aeroporto de Congonhas, Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos e Aeroporto Campo de Marte. A falha está sendo investigada pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo, órgão vinculado à Força Aérea Brasileira.

De acordo com a Anac, a paralisação impactou diretamente a malha aérea nacional, sobretudo devido à importância de Congonhas como um dos principais centros de conexão do país. O aeroporto funciona como um hub estratégico, concentrando voos que conectam diversas regiões, o que acabou ampliando os efeitos da interrupção para outros terminais brasileiros.

Em nota oficial, a agência reguladora informou que acompanha de perto a situação e a assistência prestada pelas companhias aéreas aos passageiros afetados por atrasos e cancelamentos. “Diante da situação registrada nos aeroportos de SP, a Agência Nacional de Aviação Civil acionou um conjunto de ações iniciais previstas no protocolo de pré-crise, com o objetivo de acompanhar os impactos da paralisação e a evolução do cenário”, declarou a Anac.

A recomendação do órgão é que os passageiros entrem em contato diretamente com as concessionárias dos aeroportos e as companhias aéreas para obter informações atualizadas sobre voos e possíveis reacomodações.