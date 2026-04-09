Paralisação em aeroportos de SP provoca sobrecarga no espaço aéreo do RJ

247 - O fechamento temporário de aeroportos em São Paulo provocou sobrecarga no espaço aéreo do Rio de Janeiro e alterações em ao menos 12 voos na manhã desta quinta-feira (9), informa o jornal O Globo. A paralisação atingiu os aeroportos de Guarulhos, Congonhas, Viracopos e Ribeirão Preto após uma pane no controle de tráfego aéreo na região paulista, interrompendo pousos e decolagens na principal área de circulação aérea do país, segundo a RT Brasil.

De acordo com o RIOgaleão, o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro manteve operação normal e recebeu nove voos alternados que tinham como destino os aeroportos paulistas. Já a Infraero informou que o Aeroporto Santos Dumont registrou três voos retornados, sendo dois com destino a Congonhas e um a Guarulhos.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou, por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, que houve "interrupção temporária das operações aéreas devido a um problema técnico operacional" entre 9h30 e 10h06, no horário de Brasília. O órgão afirmou que as aeronaves foram sequenciadas "cumprindo rigorosamente todos os requisitos internacionais de segurança de voo" e que as atividades já foram restabelecidas.

A paralisação afetou a área conhecida como TMA-SP, considerada a principal zona de circulação aérea do país. Em nota, a concessionária Aena informou que foi comunicada sobre "uma pane técnica no centro de controle do espaço aéreo", o que levou à suspensão momentânea das operações no Aeroporto de Congonhas.

A GRU Airport, administradora do Aeroporto Internacional de São Paulo, declarou ao G1 que a interrupção ocorreu por causa do sistema regional de controle aéreo e ressaltou que "a interrupção não tem relação com nenhuma ocorrência neste aeroporto".

Informações iniciais indicam que um incêndio atingiu o Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste, responsável pela gestão do tráfego aéreo na região. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas as circunstâncias do incidente e a extensão dos danos ainda não foram detalhadas.