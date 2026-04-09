Pane no espaço aéreo de SP paralisa pousos e decolagens por mais de 1 hora; operações foram retomadas

247 - Uma falha no controle de tráfego aéreo interrompeu pousos e decolagens em aeroportos da região de São Paulo na manhã desta quinta-feira (9). A paralisação ocorreu entre 8h58 e 10h09 e atingiu o Aeroporto de Congonhas, que completa 90 anos hoje, o Aeroporto Internacional de Guarulhos e o Campo de Marte. Durante o período, aeronaves que se aproximavam da capital paulista precisaram retornar aos aeroportos de origem.

Segundo o jornal O Globo, as operações foram retomadas, mas o impacto da interrupção deve se estender ao longo do dia, com atrasos em sequência. Até o momento, não há balanço oficial sobre o total de voos afetados. De acordo com a Força Aérea Brasileira, o problema "será apurado pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea)".

A instituição informou ainda que "as aeronaves foram devidamente sequenciadas", em conformidade com os padrões de segurança. Informações iniciais apontam que a pane foi causada por uma falha elétrica no Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste, unidade responsável pelo gerenciamento do tráfego aéreo na região. Uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada, mas não houve necessidade de intervenção.

O Aeroporto de Guarulhos informou que pousos e decolagens foram "momentaneamente paralisados" devido a uma "interrupção geral no controle de tráfego aéreo na região de São Paulo", destacando que o problema não teve origem no terminal. A interrupção ocorreu durante um evento no Pavilhão de Autoridades de Congonhas, onde a concessionária realizava uma cerimônia para marcar os 90 anos do aeroporto.