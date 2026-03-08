Temporal derruba muro em Congonhas e causa apagão em Guarulhos

247 - Um forte temporal atingiu a Grande São Paulo na tarde deste domingo (8) e provocou transtornos nos dois principais aeroportos da região. A chuva intensa causou a queda de um trecho do muro do Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, e um apagão de cerca de uma hora no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

A tempestade levou a Defesa Civil a emitir um alerta de risco severo para celulares na região, enquanto diferentes áreas da cidade registravam pontos de alagamento e risco de transbordamento de córregos.

Imagens registradas por motoristas mostram parte do muro do aeroporto de Congonhas caída na altura da avenida dos Bandeirantes, uma das principais vias de acesso à zona sul da cidade. Até o momento, não há confirmação de feridos nem informações sobre possíveis danos a veículos que transitavam pelo local no momento da queda da estrutura.

No Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, passageiros relataram interrupção no fornecimento de energia elétrica no terminal. Segundo os relatos, o apagão durou aproximadamente uma hora e afetou áreas internas do aeroporto.

As concessionárias responsáveis pelos dois aeroportos ainda não haviam informado se houve impacto nas operações aéreas, como atrasos ou cancelamentos de voos.

O temporal também provocou alertas de alagamento em diferentes regiões da capital paulista. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), às 15h20 havia estado de alerta para transbordamento na região do Ipiranga.

Entre os pontos monitorados estavam o córrego Moinho Velho, na altura da rua das Juntas Provisórias com a rua 2 de Julho, e o córrego Ipiranga, na praça Leonor Kauppa com a avenida Abraão de Morais.

Na região de Santo Amaro, o alerta indicava risco iminente de transbordamento do córrego Água Espraiada, na rua Monsenhor Naline. Já na Vila Prudente, permanecia o alerta para possível transbordamento do córrego Mooca, na avenida Vila Ema com a avenida Salim Farah Maluf.

Segundo o CGE, áreas de instabilidade formadas pela combinação de ar quente e úmido estavam provocando chuva de moderada a forte intensidade, principalmente nas zonas oeste, norte e central da capital paulista, ampliando o risco de novos alagamentos ao longo da tarde.