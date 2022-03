Pastor admite esquema do Bolsolão no governo Bolsonaro (vídeo)

"Emenda só vai para o prefeito por intermédio do pedido do pastor da Assembleia de Deus", disse o pastor José Wellington Bezerra da Costa, um dos líderes da Assembleia de Deus edit

Apoie o 247

ICL

247 - O pastor José Wellington Bezerra da Costa, um dos líderes da Assembleia de Deus, admitiu em fevereiro, que a igreja fez intermediação de pagamentos de emendas parlamentares para eleger três de seus filhos em São Paulo. "Emenda só vai para o prefeito por intermédio do pedido do pastor da Assembleia de Deus", disse o religioso, de acordo com reportagem do jornal O Estado de S.Paulo, publicada no dia 10 de fevereiro,

A declaração do religioso seria uma antecipação das informações divulgadas na última segunda-feira (23/03) sobre o ministro da Educação, Milton Ribeiro. O titular do MEC admitiu que o governo federal prioriza prefeituras que tenham seus pedidos intermediados por dois pastores - Gilmar Santos e Arilton Moura.

Segundo o Estadão, o pastor também afirmou que eleitorado que ali está, irmãos, "não é do prefeito, mas são irmãos em Cristo que estão nos apoiando para que os nossos candidatos continuem trabalhando".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

>>> "Bolsolão do MEC" bomba nas redes após Milton Ribeiro admitir que favorece pastores

Em um culto, o pastor disse que os filhos são livres para escolher os beneficiados, mas revelou como abordam os prefeitos: "Você quer dinheiro? Quer, mas chame então o pastor da Assembleia de Deus".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O religioso controla a Convenção-Geral das Assembleias de Deus no Brasil e, em São Paulo, é líder do Ministério de Belém, vertente mais tradicional da denominação no Sudeste. Em 2018, ele apoiou Jair Bolsonaro (PL).

Sobre o esquema, o titular do MEC, Milton Ribeiro, disse, nesta terça-feira (22), que não há "possibilidade de o ministro determinar alocação de recursos para favorecer ou desfavorecer qualquer município ou estado".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: