Pastor de 79 anos é preso em Minas suspeito de abusar de duas irmãs

247 - Um líder religioso de 79 anos foi preso em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), sob suspeita de ter cometido abusos sexuais contra duas irmãs, hoje com 16 e 20 anos. O homem, que atuava como pastor auxiliar da igreja frequentada pela família, foi detido pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) na última segunda-feira, 22 de dezembro, após avanço das investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) do município. As informações são do Metrópoles.

A apuração teve início a partir de denúncia formalizada pelo pai das vítimas no dia 27 de novembro. Segundo o relato, o suspeito mantinha relação de confiança com a família desde 2009 e tinha livre acesso à residência, onde frequentemente permanecia com as crianças.

De acordo com a delegada Mellina Clemente, responsável pelo caso, o pai contou à polícia que passou a desconfiar da situação em 2020, ao notar mudanças de comportamento em uma das filhas, então com 10 anos, além de queda no desempenho escolar. “Na época, ela passou a ter acompanhamento psicológico e, sempre que perguntava o que tinha acontecido, ficava calada”, afirmou a delegada.

Anos depois, a adolescente revelou ao pai que vinha sendo abusada pelo pastor. Segundo Mellina Clemente, a jovem contou que o homem a levava até a casa dele e praticava os crimes. “A menina revelou os fatos recentemente. Disse que o homem se despia, acariciava o corpo dela e pedia para que ela deixasse as roupas íntimas usadas para ele”, detalhou a investigadora.

Com a denúncia, a equipe da Deam em Nova Lima adotou as providências imediatamente, fez o requerimento do depoimento especial das vítimas e o pedido de prisão preventiva do investigado ao Poder Judiciário. O homem foi preso no bairro Retiro. Após ser ouvido, e formalizado o procedimento da prisão, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.