Feminicídios deixam média de quatro novos órfãos por dia no Brasil em 2025

247 - Os feminicídios registrados no Brasil em 2025 não se traduzem apenas em estatísticas de mortes violentas de mulheres. Eles produzem, diariamente, novas vítimas indiretas: filhos e filhas que perdem suas mães de forma abrupta. Dados consolidados no primeiro semestre do ano indicam que a violência de gênero gerou, em média, quatro novos órfãos por dia no país, evidenciando um drama social contínuo e de longo prazo, relata o jornal O Globo.

A informação consta de levantamento do Laboratório de Estudos de Feminicídios (Lesfem), da Universidade Estadual de Londrina. Segundo o estudo, entre janeiro e junho de 2025, 683 crianças e adolescentes ficaram órfãos em decorrência do assassinato de suas mães. No mesmo período, o Brasil contabilizou 950 vítimas de feminicídio.

Para a socióloga Silvana Mariano, coordenadora do Lesfem, o impacto desses crimes vai muito além da perda imediata. "Essa perda irreparável causa revolta e indignação, podendo gerar ciclos de violência de outras formas. Muitas crianças vão morar com outros familiares e, às vezes, até em abrigos. O dano social transforma a trajetória da criança e do adolescente, e repará-lo exige a necessidade de serviços públicos, benefícios e estruturas do Estado".

O estudo também revela que a violência frequentemente acontece dentro do próprio ambiente familiar. De acordo com o Lesfem, 39% dos feminicídios tentados ou consumados ocorreram na residência da vítima, o que indica que muitos desses crimes podem ter sido presenciados pelos filhos. Em quase um quarto dos casos, os autores eram parceiros ou pessoas com vínculo íntimo com a mulher assassinada, além de centenas de crimes cometidos por ex-companheiros.

Respostas do Estado ainda limitadas

Desde 2023, uma lei federal garante uma pensão especial de até um salário mínimo para filhos e dependentes de vítimas de feminicídio menores de 18 anos. A regulamentação do benefício ocorreu apenas em setembro de 2025, estabelecendo critérios e procedimentos para a concessão.