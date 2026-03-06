Pastor morre após encontro extraconjugal em motel

247 - O pastor evangélico Moisés Galdino, de 53 anos, morreu após sofrer um mal súbito dentro de um motel localizado no bairro Canaazinho, em Ipatinga, no interior de Minas Gerais. O caso ocorreu na quarta-feira (4).

Segundo informações divulgadas pelo portal Metrópoles, o religioso estava acompanhado de uma mulher quando apresentou sinais de infarto dentro do estabelecimento. A ocorrência mobilizou equipes de socorro e também a Polícia Militar de Minas Gerais.

De acordo com o relato prestado aos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a mulher que estava com o pastor afirmou que ele era casado e informou que não permaneceria no local aguardando a chegada da polícia.

Após perceber que o homem apresentava sintomas compatíveis com um infarto, ela acionou o Samu para prestar atendimento médico de emergência. Mesmo com o chamado de socorro, o pastor não resistiu.

A Polícia Militar também foi acionada para atender a ocorrência no motel. Quando os militares chegaram ao local, a mulher que acompanhava o pastor já havia deixado o estabelecimento.

Posteriormente, a esposa de Moisés Galdino foi chamada e realizou o reconhecimento do corpo do pastor. O caso foi registrado pelas autoridades e ocorreu na cidade de Ipatinga, no Vale do Aço, em Minas Gerais.