Pesquisa testa Simone Tebet como vice de Haddad em São Paulo e surpreende campanha do PT

247 - A campanha de Fernando Haddad (PT) ao governo de São Paulo realizou testes internos para definir possíveis nomes a vice e se surpreendeu com o desempenho da ministra Simone Tebet (PSB). As informações são do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles.

De acordo com fontes ligadas à campanha de Haddad, Tebet apareceu como o nome mais competitivo entre os avaliados no levantamento encomendado pelos aliados do ex-ministro da Fazenda. A pesquisa foi feita na semana passada, mas os números detalhados não foram divulgados por se tratar de um estudo interno.

Segundo a apuração, Simone Tebet superou inclusive a pecuarista Teka Vendramini (PDT), ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira, que também vinha sendo considerada como alternativa para compor a chapa petista em São Paulo.

A ministra do Planejamento e Orçamento ainda teria registrado desempenho superior ao de outros nomes testados, como os ex-ministros Márcio França (PSB) e Marina Silva (Rede), a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) e o ex-deputado Marcelo Barbieri (PDT).

Apesar da repercussão positiva nos bastidores, a definição oficial sobre vice ainda não foi anunciada e Tebet segue como pré-candidata ao Senado.