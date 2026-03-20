Petrobras anuncia investimentos de R$ 9 bi em MG e Lula destaca empregos

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve nesta sexta-feira (20) na Refinaria Gabriel Passos (Regap), em Betim (MG), para acompanhar o anúncio de um investimento de R$ 9 bilhões da Petrobras no estado. A iniciativa envolve ampliação da produção, geração de empregos e avanço em projetos de energia limpa.

O plano prevê aplicação inicial de R$ 3,8 bilhões dentro do Plano de Negócios da estatal para o período de 2026 a 2030, com estimativa de criação de cerca de 8 mil postos de trabalho. Ao longo de uma década, a expectativa é que os projetos associados gerem até 36 mil empregos em Minas Gerais.

Ampliação da produção e retomada da refinaria

Durante a agenda, Lula ressaltou o histórico recente da refinaria e criticou o período de desinvestimentos. “Essa refinaria aqui estava produzindo apenas 60% daquilo que ela tinha capacidade de produzir. Isso é importante para vocês saberem, porque muitas vezes a gente se esquece das coisas ruins que outros fizeram e a gente acha que tudo sempre foi maravilhoso”, afirmou.

O presidente também destacou o potencial de crescimento da unidade. “É preciso que a gente construa nesse país o bom senso de acreditar na verdade. E o que está acontecendo hoje aqui, em Minas Gerais, é que a gente está dizendo o seguinte: essa refinaria não vai ficar produzindo só 170 ou 200 [mil]. Ela vai chegar a 240 mil barris de produção de petróleo”, declarou.

Atualmente, a Regap tem capacidade de processamento de cerca de 166 mil barris por dia e responde por aproximadamente 9% da produção de derivados da Petrobras. Já estão em andamento obras para ampliar essa capacidade em 25 mil barris diários, com início previsto para 2027, além de estudos para expansão adicional.

Energia limpa e redução de emissões

Entre os projetos anunciados está a entrada em operação da primeira usina fotovoltaica em uma refinaria da Petrobras. Com investimento de R$ 63 milhões, a unidade possui cerca de 20 mil placas solares e capacidade de geração de 13,3 mil kW, suficiente para atender aproximadamente 10 mil residências.

A expectativa é reduzir em até 20% o consumo de energia da refinaria e evitar a emissão de cerca de 8 mil toneladas de CO₂ por ano. A iniciativa integra o Fundo de Descarbonização da Petrobras e reforça a estratégia de transição energética da companhia.

Além disso, a refinaria já iniciou a produção de diesel com conteúdo renovável e avança na implementação do combustível sustentável de aviação (SAF), alinhando-se às exigências do setor aéreo internacional.

Resultados da Petrobras e cenário internacional

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, destacou a recuperação operacional da unidade. “Essa refinaria aqui, poucos anos atrás, produzia com 60% da sua capacidade. Uma refinaria que tem a capacidade de 170 mil barris de capacidade de processamento, produzia apenas 60% disso. Os investimentos voltaram e essa refinaria está produzindo 100%. Até o fim do ano que vem ela vai estar produzindo 200 mil barris de petróleo por dia”, afirmou.

Ela também ressaltou o desempenho financeiro da estatal. “Nosso lucro em 2025, apesar da queda brusca do preço do petróleo, foi 200% maior do que o lucro de 2024. Isso mostra o trabalho que estamos entregando para a sociedade brasileira. A nossa premissa básica é evitar o repasse do nervosismo internacional e da volatilidade do preço internacional para o mercado brasileiro”, disse.

Governo reforça medidas no setor de combustíveis

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o governo federal tem atuado para reduzir os impactos das oscilações internacionais. “Infelizmente nós estamos enfrentando essa flutuação, mas o Brasil não deixou de tomar as medidas necessárias para poder impedir que os brasileiros paguem pela guerra”, declarou. Silveira também destacou o reforço na fiscalização do setor. “O Governo Federal estará presente defendendo consumidores de combustíveis no Brasil e de suprimento”, afirmou.

Com cerca de 16 mil fornecedores cadastrados e 480 contratos ativos, somando aproximadamente R$ 28 bilhões, a Regap tem impacto direto na cadeia produtiva e no desenvolvimento regional de Minas Gerais.