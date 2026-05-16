Petrobras vai investir R$ 37 bilhões em São Paulo até 2030

247 - A Petrobras anunciou que investirá R$ 37 bilhões no Estado de São Paulo entre 2026 e 2030. O plano contempla projetos nas áreas de exploração e produção, refino, gás, energia, biocombustíveis e logística, incluindo iniciativas estratégicas no Porto de Santos.

As informações foram divulgadas pela presidente da companhia, Magda Chambriard, em vídeo transmitido nesta sexta-feira (15), antes de uma coletiva de imprensa sobre o tema. A notícia foi publicada originalmente pelo jornal Valor Econômico.

Segundo a executiva, parte relevante dos recursos será destinada à ampliação da eficiência operacional em campos de produção e ao fortalecimento da infraestrutura energética da estatal em território paulista. Ela destacou que os investimentos já estavam previstos no plano quinquenal da empresa.

Refino concentra maior parcela dos investimentos

O Estado de São Paulo abriga a maior parte das refinarias do país, segmento que deverá receber R$ 17 bilhões do montante anunciado pela Petrobras. Entre os principais projetos está a ampliação da capacidade da Refinaria de Paulínia (Replan), considerada a maior refinaria da estatal no Brasil.

De acordo com Magda Chambriard, a expectativa é elevar em mais de 5% a capacidade operacional da unidade até o próximo ano. A Replan está localizada no interior paulista e ocupa posição estratégica no abastecimento nacional de combustíveis.

Além da expansão da refinaria, a Petrobras também pretende avançar em projetos ligados à recuperação secundária nos campos de Sapinhoá e Mexilhão, ambos localizados na Bacia de Santos. Outro foco da companhia será o desenvolvimento de descobertas em uma área ainda sem nome oficial, atualmente chamada internamente de “campo de Aram”.

Energia renovável ganha espaço nos projetos

A Petrobras também anunciou investimentos voltados à geração de energia renovável. Um dos destaques é a construção de uma usina fotovoltaica na Replan, projeto que receberá aporte de R$ 100 milhões.

Segundo a companhia, a planta terá capacidade de 20 megawatts (MW) e já possui contrato assinado. A expectativa é que se torne a maior unidade de geração solar instalada em uma refinaria da Petrobras.

Os investimentos fazem parte da estratégia da estatal de ampliar sua atuação em fontes de energia de menor impacto ambiental, em paralelo à expansão das atividades tradicionais ligadas ao petróleo e derivados.

Porto de Santos terá expansão logística

Outro eixo importante do plano envolve a expansão de áreas do Terminal Aquaviário do Porto de Santos. A Petrobras pretende ampliar a capacidade logística para atender principalmente ao abastecimento de combustível marítimo.

“Nós vamos construir uma tancagem para garantir o abastecimento de bunker para navios”, afirmou Magda Chambriard durante o anúncio.

A executiva também destacou o avanço do combustível marítimo com conteúdo renovável. Segundo ela, o bunker utilizado atualmente possui 24% de material renovável, com possibilidade de expansão para 30%, dependendo da aceitação do mercado asiático.

Com o pacote de investimentos, a Petrobras busca fortalecer sua presença em São Paulo, ampliar a capacidade de refino, expandir a infraestrutura logística e avançar em projetos ligados à transição energética.