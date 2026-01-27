PF apreende equipamentos de visão noturna e prende suspeito no Rio

247 - A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (27) a Operação Sentinela para apurar o contrabando de aproximadamente 120 equipamentos de visão noturna trazidos ilegalmente da China ao Brasil. A ação, realizada em parceria com a Receita Federal, resultou no cumprimento de mandado de busca e apreensão e na prisão em flagrante de um suspeito no estado do Rio de Janeiro.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Federal, as diligências ocorreram no município de Seropédica, na Baixada Fluminense, onde os agentes localizaram um depósito utilizado para armazenar os equipamentos contrabandeados. Um homem foi preso no local por manter o material irregular com finalidade comercial.

Durante a operação, os policiais apreenderam aparelhos de visão noturna classificados como equipamentos com características estratégicas. Esse tipo de material está sujeito a controle rigoroso por parte do Estado, com fabricação, importação e comercialização submetidas a normas específicas de fiscalização, em razão do potencial uso sensível e restrito desses dispositivos.

A investigação contou com a atuação conjunta da Polícia Federal e da Receita Federal e teve como foco remessas internacionais destinadas a pessoas físicas no Brasil. De acordo com os investigadores, há indícios de que os destinatários atuavam como “laranjas”, com o objetivo de ocultar a identidade dos reais compradores dos equipamentos de visão noturna.

Após a prisão em flagrante, o suspeito foi encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro, onde foi lavrado o auto de prisão. Em seguida, ele foi conduzido ao sistema prisional do estado e permanecerá à disposição da Justiça.

O homem responderá pelo crime de manter em depósito mercadorias contrabandeadas destinadas à comercialização, conforme prevê a legislação penal brasileira. A Polícia Federal informou que as investigações prosseguem para identificar outros envolvidos no esquema e apurar a destinação final dos equipamentos apreendidos.