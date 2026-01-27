PF mira esquema criminoso de armas e munições em quatro estados

247 - A Polícia Federal realizou, na manhã desta terça-feira (27), a Operação Fogo Amigo II, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada na comercialização ilegal de armas e munições em quatro estados do Nordeste. A ofensiva ocorreu simultaneamente na Bahia, em Pernambuco, em Sergipe e em Alagoas, com o cumprimento de mandados judiciais e a adoção de medidas patrimoniais contra os investigados.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Federal, a operação resultou no cumprimento de nove mandados de busca e apreensão. A Justiça também autorizou o sequestro de bens e o bloqueio de valores financeiros até o limite de R$ 10 milhões, além de determinar a suspensão das atividades econômicas de duas lojas suspeitas de vender material bélico de forma irregular.

A ação é fruto de uma força-tarefa que reúne a Polícia Federal e o Ministério Público da Bahia, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco). A operação conta ainda com o apoio do Exército Brasileiro, das Corregedorias das Polícias Militares da Bahia e de Pernambuco, da Cipe-Caatinga, vinculada à PM baiana, e do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior de Pernambuco.

De acordo com a apuração, a investigação identificou indícios da participação de agentes públicos no esquema criminoso. Por essa razão, a Justiça determinou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, incluindo o afastamento de funções públicas exercidas por alguns dos investigados.

Os alvos da Operação Fogo Amigo II poderão responder por crimes como organização criminosa, comercialização ilegal de armas e munições, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. As investigações seguem em andamento para aprofundar a identificação de responsabilidades e o alcance da atuação do grupo.