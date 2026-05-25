PF recupera peça pré-colombiana em operação no Leblon

247 - A Polícia Federal (PF) recuperou, no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro, uma peça arqueológica de cultura pré-colombiana da América Hispânica que havia sido comercializada de forma indevida em leilão virtual.

Segundo a PF, a Operação Pré-Colombiana ocorreu na manhã da última sexta-feira, 22/5, com o objetivo de localizar e apreender o artefato, leiloado em 2020 por uma empresa de leilões sediada em Copacabana, também na Zona Sul da capital fluminense.

Durante a ação, policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão em um apartamento no Leblon. A PF informou que a viúva de um diplomata falecido mora no imóvel. Segundo a investigação, ele teria adquirido a peça no leilão virtual citado no caso.

A apuração começou após uma notícia-crime apresentada pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). O órgão comunicou à PF a presença de peças arqueológicas ligadas a culturas pré-colombianas da América Hispânica em um catálogo de leilão virtual.

A investigação mira a comercialização indevida de bens arqueológicos, tema que envolve proteção do patrimônio cultural e controle sobre circulação de artefatos históricos. A peça localizada no Leblon integra esse conjunto de objetos identificados pelo Iphan no catálogo analisado.

A Operação Pré-Colombiana concentrou-se na recuperação do item arqueológico e no cumprimento da ordem judicial. A PF não informou, nas informações fornecidas, detalhes adicionais sobre o estado de conservação da peça, sua origem específica ou eventuais responsabilizações criminais ligadas ao leilão.

O caso segue sob investigação da Polícia Federal no Rio de Janeiro.