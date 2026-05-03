PM é preso em flagrante com cinco veículos roubados dentro de casa no RJ

247 - Um policial militar foi preso em flagrante com cinco veículos roubados dentro de casa em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

A prisão ocorreu após uma ação conjunta entre agentes da 59ª DP (Delegacia de Polícia) e policiais militares. A operação foi desencadeada depois que umas das vítimas de roubo em Saracuruna rastreou por conta própria o paradeiro de sua moto, o que levou os agentes até o imóvel do suspeito.

O policial preso é o sargento Maycon Fernandes Leite, que foi detido em sua residência, localizada no bairro Vila Sarapuí, por receptação, e conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.

Durante a ação, os agentes apreenderam um total de oito veículos no interior da casa: quatro motocicletas, três automóveis e uma moto aquática. Segundo a Polícia Civil, cinco desses veículos apresentavam registro de roubo ativo.

O caso segue sob investigação para apurar a origem dos veículos e a possível participação de outras pessoas no esquema.