Disputa política trava troca no comando da PM do RJ antes de possível renúncia de Castro

247 - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), enfrenta um impasse político para substituir o comandante da Polícia Militar (PM), coronel Marcelo Menezes, pré-candidato a deputado estadual, em meio à expectativa de mudanças no primeiro escalão. Embora Castro tenha exonerado 11 secretários nesta sexta-feira (20), Menezes segue no cargo, segundo o jornal O Globo.

A permanência ocorre em razão de divergências sobre a escolha de seu sucessor, em meio à articulação política envolvendo integrantes da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). A legislação eleitoral permite que secretários permaneçam nos cargos até o início de abril.

No entanto, a possível renúncia de Castro, prevista para segunda-feira (23), antecipou o processo. O governador pretende disputar o Senado e avalia deixar o cargo antes de um julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que pode torná-lo inelegível.

Disputa pelo comando da PM

A saída de Menezes é considerada certa, mas o nome que assumirá a corporação ainda não foi definido. O comandante indicou três nomes ao Palácio Guanabara, enquanto deputados estaduais, entre eles Rodrigo Amorim, tentam emplacar uma alternativa.

O grupo defende a indicação da coronel Pricilla Azevedo, que já atuou na Coordenadoria de Polícia Pacificadora e foi secretária no governo de Wilson Witzel. Internamente, ela é avaliada como qualificada, embora considerada por alguns como um perfil fora do padrão atual da corporação.

Nos bastidores, Amorim tem intensificado críticas a Menezes e o acusa de realizar campanha antecipada. O embate político contribui para o atraso na definição do novo comando da Polícia Militar.

Transição de governo

A indefinição ocorre em meio à possível saída de Castro do cargo. Caso renuncie, o governo será assumido interinamente pelo desembargador Ricardo Couto até a realização de eleição indireta na Assembleia Legislativa.

Dentro do governo, há resistência em deixar a decisão sobre o comando da PM para a gestão interina. Diante da indefinição sobre o próximo governador, parte dos interlocutores defende a adoção de uma chefia provisória na corporação.

Mudanças no secretariado

Além da situação na Polícia Militar, Castro promoveu mudanças em diversas pastas para acomodar secretários que disputarão as eleições de 2026. A decisão foi publicada no Diário Oficial do estado.

Entre as alterações, houve substituições em áreas como Polícia Civil, Infraestrutura, Cidades, Ambiente, Desenvolvimento Social, Trabalho, Turismo, Juventude, Ciência e Tecnologia, Habitação e Desenvolvimento Econômico. Segundo o governador, as mudanças fazem parte do calendário eleitoral. As exonerações ocorrem em um cenário de reorganização política e administrativa no estado.