Castro acelera articulação de chapa e pode renunciar ao governo na segunda-feira

247 - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), intensificou as articulações políticas para definir a chapa que disputará o mandato-tampão organizado pela Assembleia Legislativa do Estado (Alerj), em meio à crescente possibilidade de renúncia ao cargo já na próxima segunda-feira (23), segundo Ricardo Bruno, do Agenda do Poder. A decisão deve ser consolidada em reunião marcada para esta quinta-feira (19), no Palácio Laranjeiras, com lideranças dos partidos aliados.

A tendência predominante dentro do campo conservador é a formação de uma chapa encabeçada pelo deputado Douglas Ruas (PL), tendo Nicola Miccione (PL) como candidato a vice. Na noite de terça-feira (17), Castro se reuniu com ambos para tentar avançar no acordo, após já ter tratado do tema pela manhã, em Brasília, com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

A movimentação do governador ocorre em um cenário de pressão política e jurídica. A antecipação das definições está diretamente relacionada à possibilidade de Castro deixar o cargo antes da retomada do julgamento prevista para a próxima terça-feira (24). Ao retornar da capital federal, o governador seguiu para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde conversou com o presidente da Corte, desembargador Ricardo Couto.

Durante o encontro, Castro mencionou a possibilidade de o magistrado assumir interinamente o governo do estado já no início da próxima semana, caso a renúncia se concretize. A aceleração das negociações em torno da eleição indireta é interpretada como uma tentativa do governador de organizar a transição e reduzir impactos políticos e administrativos.

As tratativas internas, no entanto, enfrentam resistências. De acordo com o relato, Castro chegou a sugerir uma inversão na composição da chapa, propondo Nicola Miccione como cabeça e Douglas Ruas na vice. A ideia não foi aceita pelo deputado, que defendeu a necessidade de assumir a posição principal para ampliar sua visibilidade política.

O governador teria alertado Ruas sobre os desafios da gestão estadual, especialmente diante do cenário fiscal adverso, com um déficit orçamentário estimado em R$ 19 bilhões. Já Nicola Miccione, inicialmente contrário à hipótese de ocupar a vice, afirmou preferir retornar à iniciativa privada, mas, ao longo das conversas, passou a admitir a possibilidade como uma missão política, ainda que sem entusiasmo.

A reunião desta quinta-feira reunirá nomes de peso da base governista, incluindo o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda; o presidente estadual do Progressistas, deputado Dr. Luizinho; o presidente do PL no Rio, deputado Altineu Côrtes; e o presidente do Republicanos no estado, deputado Luiz Carlos Gomes.

A expectativa é que, ao final do encontro, a composição seja oficialmente anunciada, consolidando o nome de Douglas Ruas como candidato a governador e Nicola Miccione como vice na disputa pelo mandato-tampão.