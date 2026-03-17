Caso Marielle: Rivaldo Barbosa começa a cumprir pena em Bangu 8 após condenação a 18 anos

247 - Rivaldo Barbosa começou a cumprir pena no sistema penitenciário do Rio de Janeiro após ser transferido para o Presídio Pedrolino Werling de Oliveira, em Bangu, conhecido como Bangu 8. Rivaldo foi condenado a 18 anos de prisão por obstrução à Justiça e corrupção passiva no caso do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Ele estava na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, onde aguardava desdobramentos do processo após o julgamento realizado no fim do mês passado. As informações são do jornal O Globo.

No julgamento do caso Marielle, o Supremo Tribunal Federal (STF) condenou também os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão a 76 anos e 3 meses de prisão, em regime inicial fechado, pelos assassinatos, além da tentativa de homicídio de Fernanda Chaves. As penas incluem ainda o crime de organização criminosa.

De acordo com a decisão, está prevista a perda dos cargos dos três condenados. Antes do julgamento, Rivaldo era delegado da Polícia Civil, Domingos ocupava o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e Chiquinho exercia mandato de deputado federal, posteriormente cassado após a prisão.

Transferência de Domingos Brazão

O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, autorizou a transferência de Domingos Brazão para o Rio de Janeiro. A expectativa é que ele deixe a Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia, e seja encaminhado para a mesma unidade onde Rivaldo cumpre pena, em Bangu 8.

O presídio abriga também o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho, réu pelo homicídio do menino Henry Borel. Domingos já havia sido preso em unidade do Complexo de Gericinó em 2017, durante a Operação Quinto do Ouro, desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro.

Anos depois, ele retornou ao cargo após decisões favoráveis no STF e no Tribunal de Justiça do Rio. Em março de 2024, voltou a ser preso junto com o irmão e com Rivaldo Barbosa, no âmbito das investigações que apontaram a participação dos três na morte de Marielle Franco.