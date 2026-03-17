Paes afirma que secretário sofreu atentado; polícia aponta tentativa de assalto

247 - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), afirmou que o secretário municipal de Defesa do Consumidor, João Pires, foi alvo de um atentado na madrugada desta terça-feira (17), na rodovia Amaral Peixoto. A declaração foi feita nas redes sociais, onde Paes relacionou o episódio à atuação do secretário contra irregularidades no setor de combustíveis.

Paes classificou o episódio como reflexo de um “estado sem lei e sem autoridade” e destacou o trabalho do auxiliar no combate a esquemas ilegais. “João é meu secretário de Defesa do Consumidor e vem realizando um excepcional trabalho contra máfias, especialmente aquelas dos postos de gasolina”, escreveu. O prefeito também afirmou que as ações da secretaria não serão interrompidas: “A má notícia para os marginais desse estado é que esse trabalho não vai parar e João estará mais protegido do que nunca”.

Na mesma manifestação, Paes cobrou agilidade das autoridades na apuração do caso e fez críticas ao governo estadual. “Obviamente, esperamos uma resposta eficiente e rápida da Instituição Polícia Civil”, disse. Em seguida, acrescentou: “Sabemos que da turma que faz política e persegue adversários políticos do governo Claúdio Castro não se pode esperar muito. Mas confiamos na absoluta maioria de homens e mulheres que não se curvam ao crime e a politicagem”.

Apesar da versão apresentada pelo prefeito, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que o caso foi registrado na 75ª Delegacia de Polícia como tentativa de roubo. Segundo a corporação, a própria vítima relatou em depoimento que quatro indivíduos tentaram levar seu veículo. “Diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do ocorrido e identificar os criminosos”, informou a instituição.

Ainda na manhã desta terça-feira, durante coletiva de imprensa, Paes reforçou que o secretário já vinha recebendo ameaças antes do episódio. “Estamos falando de um agente público que, desde algum tempo, vem demandando de nós um cuidado com a segurança dele. Por exemplo, ele usa carro blindado fornecido pela prefeitura. É um agente público que tem agido com muita força e competência contra essa máfia de postos de combustíveis. São reiteradas as ameaças que o secretário João Pires recebe”, declarou.

O caso segue sob investigação para esclarecer se houve tentativa de assalto ou se o episódio pode estar relacionado à atuação do secretário à frente da Defesa do Consumidor.