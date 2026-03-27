PM investiga liberação de carro de senador após infrações graves em SP

247 - A Polícia Militar do Estado de São Paulo abriu uma investigação interna para apurar a liberação do veículo do senador Alexandre Luiz Giordano, mesmo após o registro de diversas infrações de trânsito na zona norte de São Paulo. As informações foram divulgadas pela CNN Brasil.Embora o episódio tenha ocorrido no início da semana, o foco das autoridades agora está na análise dos procedimentos adotados pelos policiais durante a abordagem.

A corporação informou que identificou possíveis inconsistências na liberação do carro, o que motivou a abertura de um procedimento administrativo para esclarecer a conduta dos agentes.Na ocasião, o senador foi autuado por dirigir um veículo sem placas, com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e utilizando giroflex de forma irregular. Ainda assim, após o registro das infrações, o automóvel foi liberado, decisão que passou a ser questionada internamente.

De acordo com o boletim da ocorrência, a abordagem aconteceu na região de Santana. Inicialmente, o parlamentar teria se identificado apenas como “federal” e resistido a apresentar documentos ou deixar o veículo. Após insistência dos policiais, ele confirmou ser senador e passou a contestar a ação da equipe.O registro também aponta que, antes da conclusão da ocorrência, Giordano retornou ao veículo e deixou o local dirigindo pela calçada, chegando a colocar em risco um dos agentes.

Ele foi localizado novamente por outras equipes minutos depois, quando as autuações foram formalizadas sob supervisão de uma oficial.Imagens captadas por câmeras corporais mostram momentos de tensão durante a abordagem, com o senador questionando a atuação policial e alegando constrangimento. Em um dos trechos, ele pede para ser levado à delegacia.

Agora, a apuração conduzida pela Polícia Militar busca esclarecer por que o veículo foi liberado mesmo diante das irregularidades constatadas, além de avaliar se houve falha no cumprimento dos protocolos operacionais.Até a última atualização, o gabinete do senador não havia se pronunciado sobre o caso.