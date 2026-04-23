PMs são presos após balearem com 23 tiros empresário durante abordagem na zona norte do Rio

247 - Dois policiais militares foram presos nesta quarta-feira (22) suspeitos de envolvimento na morte do empresário Daniel Patrício Oliveira, de 29 anos, durante uma abordagem na Pavuna, zona norte do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada inicialmente pela CNN Brasil, com base em dados da própria Polícia Militar do estado.

Segundo a corporação, a prisão ocorreu após a análise preliminar das imagens registradas pelas câmeras corporais utilizadas pelos agentes. O material apontou indícios de homicídio doloso — quando há intenção de matar —, o que motivou a adoção de medidas imediatas contra os envolvidos.

“Após a análise das imagens das câmeras operacionais portáteis (COPs), foram detectados indícios de cometimento do crime de Homicídio Doloso por parte dos policiais.”, informou a Polícia Militar em nota oficial.

O caso aconteceu durante uma ação de patrulhamento realizada por agentes do 41º BPM (Irajá), que decidiram abordar um veículo na região. Durante a abordagem, um dos ocupantes foi atingido por disparos de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a esposa da vítima, Karina Dias Paes, o empresário teria sido atingido por ao menos 23 tiros. Daniel era dono de uma loja de produtos eletrônicos e pai de uma criança de quatro anos. A família contesta a ação policial e cobra esclarecimentos sobre as circunstâncias da morte.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e conduz as investigações. Até o momento, não há informações detalhadas sobre o que teria motivado os disparos nem sobre a dinâmica exata da abordagem.Paralelamente, o comando da Polícia Militar instaurou um procedimento interno para apurar a conduta dos agentes envolvidos. A Corregedoria da corporação também acompanha o caso, utilizando as imagens das câmeras corporais como peça central da investigação.