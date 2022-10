Polícia pedirá íntegra de vídeos da Jovem Pan que equipe de Tarcísio mandou apagar

Apoie o 247

247 - A Polícia Civil do estado de São Paulo pedirá a íntegra dos vídeos do tiroteio filmado por um cinegrafista da Jovem Pan em Paraisópolis, favela da Zona Sul da capital paulista. A equipe de Tarcísio de Freitas (Republicanos) tinha mandado apagar as gravações, feitas no dia 27 de outubro. Integrantes da Polícia Civil afirmaram reservadamente que a destruição de provas é considerada grave.

De acordo com informações publicadas nesta terça-feira (25) pelo jornal Folha de S.Paulo, a diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Elisabete Sato, foi quem determinou que a investigação policial tenha acesso ao conteúdo completo das imagens.

>>> Tarcísio recua e admite que sua campanha pode ter mandado cinegrafista apagar vídeo da farsa de Paraisópolis

Em nota, a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) afirmou que a solicitação para apagar as imagens "é claramente uma tentativa de censura e um atentado à liberdade de imprensa".

"Não há base legal para a ação dos membros da campanha do candidato. A Fenaj espera que o candidato venha a público manifestar-se em favor do livre exercício do jornalismo e informar a sociedade sobre as medidas tomadas no âmbito da sua campanha", disse.

