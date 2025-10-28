Polícia reconhece falha em prisão de jovem identificada por engano

247 - A Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro confessou ter errado ao prender Rayane Carla Rodrigues de Oliveira, 22 anos, acusada de participação em roubo a uma farmácia. Ela teria sido "reconhecida" como suspeita através de foto retirada de uma rede social.

A jovem foi acusada erroneamente de participação em um roubo à mão armada a uma farmácia no Méier, na zona norte do Rio. Três mulheres participaram do assalto. Nenhuma foi presa até o momento.

Em nota, o órgão reconheceu que, "após realizar outras diligências no curso do processo judicial ficou confirmado que houve um equívoco no reconhecimento feito pela vítima".