TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Sudeste

      Polícia reconhece falha em prisão de jovem identificada por engano

      Rayane Carla Rodrigues de Oliveira foi acusada erroneamente de participação em um roubo à mão armada na zona norte do Rio

      Rayane Carla Rodrigues de Oliveira (Foto: Reprodução)

      247 - A Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro confessou ter errado ao prender Rayane Carla Rodrigues de Oliveira, 22 anos, acusada de participação em roubo a uma farmácia. Ela teria sido "reconhecida" como suspeita através de foto retirada de uma rede social. 

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      A jovem foi acusada erroneamente de participação em um roubo à mão armada a uma farmácia no Méier, na zona norte do Rio. Três mulheres participaram do assalto. Nenhuma foi presa até o momento. 

      Em nota, o órgão reconheceu que, "após realizar outras diligências no curso do processo judicial ficou confirmado que houve um equívoco no reconhecimento feito pela vítima". 

      Artigos Relacionados

      Tags

      Carregando anúncios...