Polícia vai investigar moradores que retiraram corpos de vítimas de chacina policial de área de mata no Rio

247 - A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que vai investigar, por suspeita de fraude processual, as pessoas que retiraram corpos de vítimas de uma área de mata após a megaoperação contra o Comando Vermelho, realizada na última terça-feira (28). A confirmação, segundo a CNN Brasil, foi feita pelas forças de segurança do estado em coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira (29).

Mais cedo, a Defensoria Pública do Rio havia informado pela manhã que a ação das forças de segurança nos complexos da Penha e do Alemão resultou em ao menos 130 mortos. Entretanto, o balanço oficial apresentado pelo governo estadual indicou 119 mortos — sendo 58 durante a operação e outros 61 encontrados posteriormente em uma região de mata.

Civis retiraram corpos durante a madrugada

Moradores e ativistas relataram que, durante a madrugada e a manhã de hoje, mais de 60 corpos foram retirados por civis da área de mata próxima ao Complexo da Penha em uma tentativa de identificar as vítimas e entregá-las às famílias. A Praça da Penha, na Zona Norte da capital fluminense, amanheceu com corpos enfileirados sob lonas.

Segundo o governo, 61 corpos foram oficialmente recolhidos da área de mata. A Polícia Civil pretende apurar se houve interferência nas investigações e se a ação dos moradores configura fraude processual.

Operação Contenção

Batizada de Operação Contenção, a ação conjunta entre as polícias Civil e Militar mobilizou cerca de 2.500 agentes. O objetivo, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SESP), era conter a expansão territorial da facção criminosa Comando Vermelho e cumprir 100 mandados de prisão contra integrantes e lideranças da organização.

As investigações, conduzidas pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) ao longo de mais de um ano, apontaram que parte dos criminosos veio de outros estados, especialmente do Pará, e estaria escondida nas comunidades da Penha e do Alemão.

Operação mais letal da história do Rio

Com 119 mortos confirmados, a Operação Contenção tornou-se a mais letal da história do estado. Além das mortes, dez menores foram apreendidos e outras 113 pessoas presas. Entre os detidos está Thiago do Nascimento Mendes, conhecido como Belão, apontado como operador financeiro do Comando Vermelho no Complexo da Penha e braço direito de Edgar Alves de Andrade, o Doca ou Urso, considerado uma das principais lideranças da facção.