Pré-candidato ao Senado, Datena se filia ao PSC e apoiará Tarcisio Freitas, ministro de Bolsonaro, para o governo paulista

Filiação do apresentador ocorre um dia após ele romper com governador de São Paulo, João Doria edit

247 - O apresentador José Luiz Datena, pré-candidato ao Senado por São Paulo, assinou, nesta sexta-feira (1), sua ficha de filiação ao PSC, diz a coluna Painel, da Folha de S. Paulo. A filiação foi feita um dia após o apresentador chamar o governador João Doria (PSDB) de "traidor" por sinalizar que poderia desistir de disputar a Presidência da República.

“Comunicamos a filiação do jornalista e apresentador José Luís Datena ao Partido Social Cristão (PSC), que em nome do seu presidente estadual, deputado federal Gilberto Nascimento, já declarou apoio à pré-candidatura de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao governo de São Paulo. Datena coloca seu nome à disposição da coligação para concorrer ao Senado Federal", disse o PSC em nota, de acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo

Antes de romper com o tucano, Datena pretendia se lançar ao Senado em uma chapa encabeçada por Doria e pelo vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB), que concorrerá ao Governo de São Paulo.

Em seu novo partido, Datena apoiará o atual ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, na disputa estadual.Tarcísio foi indicado para encabeçar a chapa por Jair Bolsonaro. Recentemente, o apresentador negou ser um apoiador do atual ocupante do Palácio do Planalto.

