Prefeitura de SP decide fechar centro de assistência a pessoas em situação de rua fundado por padre Júlio Lancellotti

247 - A Prefeitura de São Paulo decidiu encerrar as atividades do Núcleo de Convivência São Martinho de Lima, localizado na Mooca, zona leste da capital paulista. O espaço, que existe há mais de três décadas e distribui diariamente cerca de 450 refeições para pessoas em situação de rua, foi fundado pelo padre Júlio Lancellotti. Atualmente, o religioso não participa mais da administração do local. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

Na região, a decisão de fechar o centro comunitário é vista com preocupação. Segundo a administração municipal do prefeito Ricardo Nunes (MDB), o encerramento das atividades ocorrerá de forma gradual ao longo de um mês. A prefeitura afirma que existem três centros de acolhida nas proximidades que poderão receber a população atualmente atendida no São Martinho de Lima.

A secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Eliana Gomes, afirmou que o atendimento às pessoas que frequentam o centro será transferido para outras unidades da região. "O que podemos garantir é que ninguém vai ficar sem alimentação e sem acolhimento", declarou.

Arsenal da Esperança vai ampliar vagas e refeições

Entre os locais mencionados está o Arsenal da Esperança, estrutura que dispõe de 1.100 vagas para acolhimento noturno e outras 350 destinadas a atendimento diurno e oferta de refeições. De acordo com a secretária, levantamento realizado pela prefeitura indicou que aproximadamente 70% das pessoas atendidas no centro comunitário já pernoitam nesse equipamento.

O Arsenal da Esperança deverá ampliar a oferta de alimentação. A previsão é de que o local passe a fornecer mais 900 refeições por dia, além das 350 já disponibilizadas atualmente. A prefeitura também informou que o equipamento oferece atividades como oficinas e cursos profissionalizantes.