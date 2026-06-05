Prêmio J.Ex amplia prazo para projetos de inovação na Justiça

247 - A 7ª edição do Prêmio de Inovação J.Ex prorrogou até 22 de junho o prazo de inscrições para projetos inovadores no Ecossistema de Justiça. A mudança ocorreu após solicitação de instituições interessadas em participar da premiação, que reconhece iniciativas nas áreas de tecnologia, gestão, inovação social e laboratórios de inovação.

A cerimônia de entrega do Prêmio J.Ex acontecerá em São Paulo, no dia 16 de novembro. Em seis edições, a iniciativa já recebeu mais de 600 inscrições e contou com a participação de 152 instituições de sete países, consolidando-se como uma das principais vitrines de inovação no setor de Justiça.

A premiação tem como objetivo valorizar soluções que aprimorem serviços, processos, ferramentas e práticas institucionais em órgãos ligados ao sistema de Justiça. A proposta inclui reconhecer projetos capazes de ampliar eficiência, modernizar estruturas, fortalecer a gestão pública e aproximar instituições da sociedade.

As inscrições são gratuitas. Cada instituição pode apresentar mais de um projeto, o que amplia a possibilidade de participação de equipes que atuam em diferentes frentes de inovação.

Podem concorrer órgãos e entidades vinculados ao Judiciário, ao Ministério Público, às Defensorias, às Procuradorias e a demais instituições com atuação no sistema de Justiça. O prêmio contempla experiências desenvolvidas dentro desse ecossistema e busca dar visibilidade a iniciativas com potencial de impacto institucional e social.

A prorrogação atende a pedidos de interessados que buscam mais tempo para preparar propostas, reunir informações e submeter projetos. A organização do prêmio mantém o foco em iniciativas que combinem inovação, relevância pública e capacidade de transformação no ambiente jurídico e administrativo.

Ao longo de sua trajetória, o Prêmio J.Ex ganhou alcance internacional e passou a reunir instituições de diferentes países. O volume de mais de 600 inscrições em seis edições mostra o crescimento da agenda de inovação no campo da Justiça e o interesse de órgãos públicos em compartilhar experiências.

A edição deste ano reforça a presença de temas como digitalização, modernização administrativa, inovação social e criação de laboratórios voltados ao desenvolvimento de novas soluções. A cerimônia marcada para 16 de novembro, em São Paulo, reunirá os projetos selecionados e as instituições reconhecidas pela 7ª edição do prêmio.

As instituições interessadas podem mobilizar suas equipes e realizar a inscrição pelo site: https://jexlegal.com.br/premioinovacao/.