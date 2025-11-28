Prerrogativas vai homenagear Haddad, Alckmin e Tebet em ato de apoio a Lula

247 - O grupo Prerrogativas fará a defesa da manutenção de uma frente ampla de centro-esquerda em apoio ao presidente Lula na festa de fim de ano da entidade, no dia 12 de dezembro, em uma casa de shows no bairro de Pinheiros, na capital paulista. As informações são da coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad (PT), do Planejamento, Simone Tebet (MDB), e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) serão homenageados. Eles são cotados para concorrer nas eleições de 2026 pelo estado de São Paulo, para as vagas de governador e senadores. A expectativa é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva compareça ao evento.

O presidente Lula assegurou a primeira colocação em todos os cenários de primeiro e segundo turno para as eleições de 2026, apontaram estatísticas publicadas nessa terça (25) pela CNT/MDA. Os números também apontaram que a aprovação do presidente ficou acima da desaprovação.

No evento, que contará com shows da cantora e ministra Cultura, Margareth Menezes, do sambista Xande de Pilares, e da dupla Edu Krieger e Natalia Voss, também haverá o lançamento do livro "Nunca Mais", de Camilo Vannuchi, sobre o projeto Brasil: Nunca Mais, que catalogou os crimes da ditadura militar.